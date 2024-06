"Me mataron a mi papito": ¿Quién era el hincha de Colo-Colo asesinado afuera del Monumental?

Para CHV Noticias el hermano de Claudio Maldonado, hincha de Colo-Colo que fue asesinado la noche del miércoles a las afueras del Estadio Monumental, durante la previa al partido del Cacique con Universitario de Lima. Cabe mencionar, que el sujeto era padre de cinco hijos, de los cuales a dos había llevado al recinto en Macúl ese día.

Recordemos, que fue en redes sociales donde se comenzaron a viralizar las imágenes del momento del ataque en donde se vio claramente como el fanático del Colo era atacado por un grupo de personas desconocidas que lo golpearon en reiteradas ocaciones sin un motivo aparente. Rodrigo Maldonado, hermano de la víctima aseguró que se enteró de todo por las redes sociales.

¿Quién era el hincha asesinado?

“Mi sobrino estaba de cumpleaños. Mi hermano llevó al estadio a sus dos hijos, los deja en la entrada del estadio y les dice ‘voy a estacionar el auto y vuelvo’, pero nunca más volvió” partió diciendo Rodrigo en el programa antes mencionado. Además agregó que su hermano era una persona trabajadora y sin antecedentes en la justicia.

“A mi hermano no lo mataron, a mi hermano lo acribillaron. Lo que hicieron con mi hermano fue algo inhumano. Mi hermano no tenía antecedentes, ni siquiera un parte, toda su vida trabajó” añadió y afirmó que decidió dar una entrevista “para limpiar la imagen” de su familia, tras ver crueles mensajes en redes.

Al borde de las lágrimas el joven finalizó. “Mi hermano era como mi padre, me protegía, me cuidaba, me enseñó a respetar. Lo que hicieron con él... no hay palabras. Y yo no tengo miedo. Me mataron a mi papito, y dejaron a mis sobrinos huérfanos. Ellos lo llamaron por teléfono y mi hermano les dijo ‘sí, si ya voy’, y ahí le pegaron y se perdió el teléfono” cerró.

