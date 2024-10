Monserrat Álvarez lanza crítica a polémico video de Irací Hassler: "Que la paren"

En el matinal Contigo en la Mañana la periodista Monserrat Álvarez se refirió al polémico video de campaña de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler quien busca la reelección en las próximas elecciones. En concreto, la periodista declaró que la política del Partido comunista estaba mal asesorada por sus circulo cercano.

Cabe mencionar que, la jefa comunal participó en un video en el que se le veía ahogando a un hombre en una pileta mientras recordaba una polémica que vivió con José Antonio Neme. “No soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima. No soy tu mami, ¿te quedó claro? Soy tu candidata y tu vecina” se le escuchó decir.

¿Qué dijo Álvarez sobre el video de Irací Hassler?

A pesar de que Hassler aseguró que se trataba de un video acordado y “consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo” la periodista de CHV cuestionó la forma de hacer campaña. “Encuentro que los políticos se pierden, realmente pierden la brújula en algún momento cuando están en medio de una campaña. ¿Cómo no evalúa lo fuerte que se ve la imagen?” preguntó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Álvarez consideró que era un desatino. “Como que, de repente, el tema de las redes sociales también los pierde, en esta cosa del relajo (...) en este caso es un error grave para Irací Hassler, porque tú puedes hacer una cosa ridícula, cuando te disfrazas, pero esta imagen... realmente no sé qué humor calculó o qué asesores tiene, que la paren” añadió agregando sobre la misma que "a veces, por salir en los medios y obtener un voto, hacen cosas impensadas. Esto es un desatino y que hoy debe estar lamentándolo Irací Hassler. El youtuber la apoya, porque a él le sirve para el show”.

Su comentario generó una ola de reacciones en las redes sociales del programa matutino. “Parece que le reactivaron la Internet a los de derecha”, “Pero si lo han hecho varios y nadie perdió la cabeza”, “Lo que hace Barriga es cuestionable, ahora un sketch con Herman Hein, por favor”, “Es un chiste... andá” y “Monserrat, estás súper grave con Irací, el programa es así una sátira, y lo ha hecho Desbordes y Sichel, y muchos políticos más” le escribieron.

Te puede interesar: Detalle en investigación del caso de María Elcira angustia a su familia: "Hoy es un obstáculo"