“De experiencia no se vive”: Ministerio del Trabajo lanzó rotunda respuesta tras polémicos dichos de Karol Lucero

Recientemente, el Ministerio del Trabajo se pronunció sobre la controversia generada por el ex animador de televisión Karol Lucero, quien ha estado en el centro de una disputa relacionada con temas laborales.

Por medio del tiktoker, Danilo 21, se dio a conocer que en su canal de YouTube, Like Media, Lucero contaba con colaboradores que no recibían remuneración ni tenían contrato laboral.

Lejos de negar esta práctica, Lucero la admitió y la justificó, asegurando que "no es una empresa (...) porque aquí nadie trabaja 40 horas semanales". También afirmó que "un joven que no es capaz de entender que la remuneración no es solo económica, que puede ser una experiencia o aprendizaje, al final se queda en la casa alimentándose de chismes en redes sociales".

La respuesta del Ministerio

Mediante una infografía protagonizada por su mascota digital, "Trabejita", el Ministerio del Trabajo abordó la controversia, haciendo referencia a algunas de las declaraciones de Karol Lucero.

En la publicación, Trabejita habla con una joven que le comenta haber conseguido "una pega nueva", en la que "nos pagan con experiencia" y donde "no trabajamos 40 horas, así que es sin contrato".

Indignada, Trabejita responde rotundamente a esta información. "El contrato es importante ya que es un acuerdo que crea derechos y obligaciones entre empleador y trabajador. Se definen el salario y la jornada laboral. La remuneración es el pago por tus servicios (...) De experiencia no se vive", asevera.