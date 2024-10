Mauricio Israel lanza inesperado comentario sobre Gareca tras goleada a la Roja en Colombia

En el programa Círculo Central de TV+ el comentarista Mauricio Israel lanzó un inesperado comentario sobre Ricardo Gareca luego de que la Roja recibiera una goleada por la selección colombiana en Barranquilla. En concreto, el presentador abordó los rumores sobre que Gareca podría dejar a la selección nacional.

“No es el momento de que se vaya Ricardo Gareca pero es urgente reestructurar la ANFP” partió diciendo Israel quien luego agregó que en el partido antes mencionado se habrían cometido muchos errores y nunca habría visto a un equipo que jugara "tan mal". Recordemos que con anterioridad también había apuntado contra el jugador Carlos Palacios. “Se enoja porque juega 15 minutos y va al circo, que se quede de payaso, que se quede de payaso” lanzó en su minuto.

Mauricio Israel y su comentada crítica a la selección

En su reflexión Israel apuntó que la Roja “no pudo jugar más mal, yo no había visto un equipo que cometiera tantos errores infantiles en un partido, como lo que se vio” y añadió que “Ricardo Gareca insinúa que a lo mejor se va, hay un enredo con lo de Palacios; hoy si uno mira la tabla sabe que hay posibilidades de clasificar, pero está todo tan enredado en el fútbol chileno que incluso algunos jugadores se proponen volver a la selección si echan al técnico actual” dijo.

Así mismo se fue en picada contra la ANFP. “El problema no está en el estómago, está en la cabeza, y es la cabeza del fútbol la que nos tiene así” y sobre la misma pidió que se realice una reestructuración total del máximo ente pelotero. “No hay nada que hagan bien” lanzó insistiendo en que no cree que sea el momento en que se vaya.

“No creo que sea el momento de que se vaya, aunque, evidentemente los resultados no son buenos. Yo no sé si hay que llamar a más jugadores, en todo caso, a los que se están ofreciendo o a los que dijeron antes que no, no hay que llamarlos” declaró. “La selección no está fuera todavía del mundial, depende de lo que pase en los próximos dos partidos, para dar una definición más clara” cerró.

