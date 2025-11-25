“Queda Evelyn para rato”: Matthei reaparece renovada tras devastadora derrota electoral

La ex abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reapareció en la escena pública tras una brutal derrota que terminó con ella en el quinto lugar en la contienda presidencial.

La excandidata reapareció mediante un registro compartido en su cuenta de Instagram, donde expresó su gratitud por los mensajes que le han llegado recientemente y afirmó que “queda Evelyn para rato”.

“Bueno, se acabó la campaña y la vida sigue, pero... he recibido una avalancha de cariño. No puedo creerlo”, partió diciendo en el video. Luego, contó que ha recibido “[mensajes de ] Whatsapp, flores maravillosas, libros, chocolates, he recibido de todo”. Además, aseguró que planea responder a cada gesto, aunque le tomará tiempo.

La exjefa añadió que su intención al grabar el video fue agradecerle “a todos” por el apoyo tras los comicios. “Los quiero mucho, pero la vida sigue”, expresó Matthei, dejando entrever que este episodio electoral no cierra su proyección pública.

Matthei señaló también que tiene nuevos proyectos en marcha, aunque prefirió no revelar aún ni los tiempos ni los temas que abordarán. “Tengo muchos planes y se los voy a ir contando”, sentenció.

Desde su equipo destacan que la ex candidata no se retirará de la escena pública: seguirá mostrando actividad en redes y en actos presenciales mientras decide qué camino tomará en política.