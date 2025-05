Evelyn Matthei genera polémica entre sus seguidores por mensaje a Pepe Mujica

A través de redes sociales la candidata presidencial que lidera las encuestas, Evelyn Matthei no se quiso quedar fuera de los mensajes sobre el fallecimiento del expresidente uruguayo Pepe Mujica, quien murió a los 89 años tras sufrir un cáncer de esófago. En concreto la presidenciable de Chile Vamos habló de el "legado" de la figura política de la izquierda.

Cabe mencionar que Matthei fue de los pocos rostros de la derecha que le expresó condolencias a la esposa de Mujica. A través de redes sociales, el presidente actual de Uruguay, Yamandú Orsi declaró. “Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica.Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo” escribió.

¿Qué escribió Matthei sobre Mujica?

“Lamentamos el fallecimiento del expresidente José Mujica. Transmitimos nuestras condolencias a su esposa, Lucía Topolansky, y al pueblo uruguayo por la pérdida de un hombre querido y respetado”, expresó Matthei en sus redes sociales. “Deja un legado de austeridad, sencillez y coherencia entre su pensamiento y su forma de vida”, destacó.

Su declaración no pasó desapercibida y tuvo duras reacciones. "Sra Evelyn, no mire por un solo lado, tb fue legado de un pasado oscuro. Fué un Guerrillero. Uno no debe avalar a esas personas que fueron parte de la violencia"; "A la ex alcaldesa se le olvidó mencionar q Pepe Mujica fue también un ex guerrillero de extrema izquierda, abrazó la lucha armada y la violencia política, y por eso estuvo muchos años en la cárcel"; "Podrías aprender algo de coherencia. Aprovecha!!" fueron algunos de los comentarios que recibió la exalcaldesa.

Hace algunos meses Mujica entregó sus últimas declaraciones en donde pidió vivir esta etapa de su enfermedad en total tranquilidad. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso”, recalcó en ese momento. Cabe señalar que tras terminar su labor a cargo del Gobierno uruguayo, el político regresó a su vida de agricultor, aunque siguió participando activamente en el debate público de toda la región.

