Madre de Francisco Albornoz sorprende con presentimiento que tuvo y se lanza contra médico ecuatoriano: "Sentí algo"

En conversación con 24 Horas Jacqueline, madre de Francisco Albornoz, entregó una potente declaración sobre un presentimiento que tuvo los días que su hijo estuvo desaparecido y se lanzó contra el testimonio que entregó a la justicia el médico ecuatoriano Christian González. Este último se encuentra en prisión preventiva junto con el chef chileno José “Kai” Baeza como únicos formalizados en el caso.

Cabe señalar que Francisco, fue encontrado muerto en la región de O´Higgins, tras doce días de intensa búsqueda, luego de que se reuniera con estas dos personas a quienes conoció por una aplicación de citas. Por el momento, las pericias de la PDI apuntan a un homicidio premeditado, pero se siguen investigando los hechos para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué declaró la mamá de Francisco Albornoz?

Para el citado medio la mujer mencionó que seguirá ejerciendo presión para que se investigue el caso, argumentando que “no me van a devolver al Francisco, pero sí se va a hacer justicia por todo lo que le hicieron, porque Francisco no sabía con lo que se iba a encontrar”. Además, la mujer reveló que el día en que murió el joven “sentía algo muy extraño en mi corazón y después, como que ya no sentí nada”.

Sobre las declaraciones del doctor extranjero, quien afirmó haber actuado bajo un estado de shock, la madre de “Pancho” indicó que “lo encuentro un plan muy macabro, y ellos dicen que estaba choqueados, pero no. Una mente así, choqueada, no hace eso. Solamente una mente enferma”.

“El doctor se supone que está para salvar vidas y en su declaración dijo que Francisco empezó a convulsionar, pero si él no podía ayudarlo con la reanimación, ¿por qué no llamó a Carabineros o a la ambulancia siendo médico?“, aseveró la mujer claramente afectada por todo lo ocurrido. Además por redes sociales, la familia anunció que contrataran abogados privados.

