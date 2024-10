La tajante opinión de Joaquín Lavín León sobre el nuevo trabajo de Cathy Barriga en plataforma para adultos

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez contó que uno de sus reporteros Sergio Jara conversó con Joaquín Lavín León sobre el nuevo "trabajo" de Cathy Barriga. Recordemos que a través de Instagram la exalcaldesa de Maipú, que hoy se encuentra con arresto domiciliario, anunció que abriría una cuenta en Onfayer.

"Con su carisma y destacada trayectoria como exchica Mekano, exalcaldesa, exparticipante de La Granja Vip y su inolvidable interpretación del querido personaje de Robotina, Cathy traerá una nueva dimensión de creatividad y autenticidad a todos nuestros usuarios" señalaron por su parte desde la página con contenidos para adultos.

¿Qué dijo Joaquín Lavín sobre el nuevo trabajo de Cathy Barriga?

Cabe mencionar que la ex alcaldesa declaró. “Aquí estoy, preparándome para las fotos. Yo me peino, me maquillo y preparé acá como un mini set, se me quebraron tres uñas, pero ocupé unas que me regaló una amiga y me las puse para poder hacer las fotos (...) Bienvenidos a mi más nueva y exclusiva faceta, todo completamente Onfayer. Estamos recién calentando los motores” anunció.

“Habló Sergio Jara con el marido de Cathy Barriga, Joaquín Lavín León. Él le dijo que está de acuerdo, que fue una decisión en familia. Que ella no tiene ingresos y necesitaba hacer algo” detalló Rodríguez en el matinal. Finalmente declaró “Lavín dice que no tiene rollos con que haga esto, ni con su papá (Joaquín Lavín), por ser del Opus Dei. Está feliz por Cathy. Eso es lo que nos dijo Sergio Jara, que habló con Joaquín”.

En Onfayer cobran 25 dólares mensuales por la membresía para suscribirse al contenido de la exautoridad comunal. Así mismo, desde el partido político de Barriga, Guillermo Ramírez, presidente de la agrupación declaró. "No voy a opinar sobre lo que hacen las personas en su ámbito privado (...) en lo público, que es la causa judicial, nosotros lo que pedimos es que esto se investigue a fondo, más rápido de lo que se ha hecho hasta ahora, que se aplique la ley, y si hay culpables que se apliquen sanciones" lanzó.

