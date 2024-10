La pregunta de Neme que Tomás Vodanovic no quiso responder en vivo: “No voy a hacer alusión a ridiculeces” 

Durante la jornada el reelecto alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic entregó una entrevista en vivo para el matinal de Mega, Mucho Gusto. En la instancia el jefe comunal conversó sobre su victoria con un 70% de los votos en su comuna y fue consultado por el periodista José Antonio Neme sobre un reciente video de Cathy Barriga en donde aludía a una maniobra electoral del candidato por las querellas que ha puesto el municipio en su contra.

Recordemos que, no es primera vez que Barriga apunta contra Vodanovic, anteriormente señaló que el proceso judicial en su contra era una farsa inventada por el jefe comunal. “Hay una persona, que es el alcalde Tomás Vodanovic, que inventó que yo robé recursos municipales y él, hoy, ha gastado cientos de millones de recursos municipales en la persecución hacia mi persona y eso nadie lo dice” declaró la investigada en septiembre.

Vodanovic evade pregunta de Neme sobre Cathy Barriga

“Nosotros lo hemos dicho: las promesas sobran y aburren, pero la mejor manera de decir, es hacer” partió diciendo el alcalde en el matinal agregando que “nosotros tenemos un montón de desafíos pendientes, hay muchas materias en las que estamos trabajando. Esto es un proceso que sigue y el gran compromiso que quiero hacer con los vecinos, es seguir dando lo mejor de mí” dijo.

Sobre la misma añadió que “yo no soy muy amigo de los políticos que hacen grandes anuncios, porque después no se cumplen. Prefiero, primero, materializar con obras”. Fue en ese momento donde Neme tomó la palabra y le preguntó por la reciente polémica de Barriga. “A mí me gustaría ir a un tema incómodo para la municipalidad de Maipú, que es la señorita Barriga, sus patines, sus deseos de poner una fonda, sus clases de fitness a través de Onlyfans. Pero no voy a hacer alusión directamente a esas ridiculeces, porque estoy frente a una mayoría nacional” expresó.

“Lo importante tiene que ver con un video que ella hace en la previa de la elección, y que ante las últimas querellas que la municipalidad hace en su contra, ella contesta y dice ‘mira, en realidad esta es una maniobra electoral’. ¿Usted tiene algo que contestar a eso o no?” le preguntó el comunicador quedando impactado por la tajante respuesta del edil, quien no quiso referirse al tema.

“No, prefiero no perder mi tiempo y energía. Esos procesos los lleva el equipo jurídico. Yo creo que la gente es menos tonta de lo que se cree y no se deja llevar por puestas en escena. No es mi estilo, no le voy a responder, prefiero hacer mi pega” declaró Vodanovic, a lo que Neme respondió. “Bueno. Todo lo que hace Cathy Barriga es bastante espectacular desde el entretenimiento” cerró.

