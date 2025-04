Destapan furiosa reacción de Ricardo Gareca en negociación para abandonar La Roja: "Se paró y…"

Ya pasó algún tiempo desde que Ricardo Gareca, sin fundamento alguno, fue ratificado por Pablo Milad en el banco de La Roja, pero recién ahora salió a la luz la furiosa reacción del entrenador al enterarse de un punto que impidió su salida, la cual ya estaba prácticamente sellada en aquella mediática reunión.

Según varios trascendidos, la permanencia del adiestrador de la Selección Chilena no fue precisamente por la convicción que tanto él como el presidente de la ANFP presumieron, sino más bien pasó por temas económicos, teoría que toma más fuerza con los nuevos antecedentes de la polémica jornada.

Fue el periodista Luis Marambio quien tomó la palabra en el programa T13 de Canal 13 para revelar la información que le llegó: "Me enteré de algo de Ricardo Gareca, porque me junté con gente que conoce muy bien la situación. Me lo contó con el motivo de explicar lo desordenado que era el fútbol chileno".

Tras ello, el comunicador afirmó que el DT sí estaba dispuesto a poner fin al vínculo, pero cuando Milad le explicó la manera en que se le pagaría el monto correspondiente al despido, perdió la cordura: "Estaba todo listo, había un acuerdo. Pero cuando le dicen que le van a pagar en cuotas, se paró de la reunión y se fue".

"Estaba todo listo, acuerdo y todo. Pero al final de la reunión, Pablo Milad le dice que el monto convenido se lo iban a pagar en cuotas hasta el 2027. Le cambió la cara al Tigre", insistió Marambio sobre una escena que refleja contundentemente la actitud de Ricardo Gareca en lo que ha sido su ciclo al mando de La Roja.

