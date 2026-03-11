VIDEO | ¡El fin de una era! La emotiva despedida de Gabriel Boric desde La Moneda

El día de hoy se realizará el tradicional cambio de mando presidencial, donde el ahora exmandatario Gabriel Boric le traspasará el cargo y las responsabilidades al nuevo Presidente de nuestro país, José Antonio Kast.

Este acto diplomático se realizará en las dependencias del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, el cuál ya está listo para recibir de igual forma a las figuras y mandatarios de distintos lugares del mundo que participarán en esta instancia.

Como este es un acto oficial, hay distintos protocolos y tradiciones que se deben realizar, donde el ahora expresidente Gabriel Boric está cerrando su etapa como mandatario y despidiéndose oficialmente del pueblo y las personas que trabajaron junto a él en estos cuatro años de gestión.

Durante esta mañana, el ahora expresidente Gabriel Boric comenzó a despedirse de su cargo como mandatario de nuestra nación, donde además recibió los últimos honores en La Moneda, dejó para la posteridad una imagen junto a los ministros que lo acompañaron en esta última parte de su período.

Las últimas palabras del exmandatario

Como parte de su despedida oficial, Gabriel Boric realizó un último discurso en La Moneda, donde despide su gestión y le desea lo mejor al nuevo Presidente José Antonio Kast. "Éxito al futuro Gobierno, y éxito para Chile, todos los días de estos 4 años me levanté, me despertaba motivado pensando en cómo podíamos mejorar la calidad de vida de ustedes. Todo el cariño que me dieron en todo Chile fue increíble, y las críticas también ayudaron".

Revisa la última salida de Gabriel Boric de La Moneda a continuación:

