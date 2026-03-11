VIDEO | ¡El fin de una era! La emotiva despedida de Gabriel Boric desde La Moneda

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera
Jugador de Colo Colo aumenta su valor.

¿Buen negocio? El jugador de Colo Colo que está a préstamo y ahora vale 18 veces más caro en el mercado

¿Sabe cosas? Johnny Herrera revela el importante quiebre que hubo entre el plantel y Meneghini en U de Chile

EN VIVO | ¡CAMBIO DE MANDO! Todos los detalles del traspaso presidencial entre Boric y Kast
Nicolás Córdova con problemas en La Roja.

Comenzaron los problemas para Córdova: figura de La Roja se lesiona y queda descartada para la doble fecha FIFA
Vuelta a clases

Vuelta a clases en Chile: Enfrenta las brechas y la organización familiar con el apoyo académico de vanguardia
Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver.

Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver en vivo la ceremonia
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

Charles Aránguiz preocupa a todos en U de Chile por su desgarro: estará un largo tiempo lejos de las canchas
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

Sin tiempo que perder: U de Chile encuentra rápidamente al reemplazante de Francisco Meneghini
“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente

“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente

El día de hoy se realizará el tradicional cambio de mando presidencial, donde el ahora exmandatario Gabriel Boric le traspasará el cargo y las responsabilidades al nuevo Presidente de nuestro país, José Antonio Kast.

Este acto diplomático se realizará en las dependencias del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, el cuál ya está listo para recibir de igual forma a las figuras y mandatarios de distintos lugares del mundo que participarán en esta instancia.

Como este es un acto oficial, hay distintos protocolos y tradiciones que se deben realizar, donde el ahora expresidente Gabriel Boric está cerrando su etapa como mandatario y despidiéndose oficialmente del pueblo y las personas que trabajaron junto a él en estos cuatro años de gestión.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Durante esta mañana, el ahora expresidente Gabriel Boric comenzó a despedirse de su cargo como mandatario de nuestra nación, donde además recibió los últimos honores en La Moneda, dejó para la posteridad una imagen junto a los ministros que lo acompañaron en esta última parte de su período.

Las últimas palabras del exmandatario

Como parte de su despedida oficial, Gabriel Boric realizó un último discurso en La Moneda, donde despide su gestión y le desea lo mejor al nuevo Presidente José Antonio Kast. "Éxito al futuro Gobierno, y éxito para Chile, todos los días de estos 4 años me levanté, me despertaba motivado pensando en cómo podíamos mejorar la calidad de vida de ustedes. Todo el cariño que me dieron en todo Chile fue increíble, y las críticas también ayudaron".

Revisa la última salida de Gabriel Boric de La Moneda a continuación:

También te puede interesar: EN VIVO | ¡CAMBIO DE MANDO! Todos los detalles del traspaso presidencial entre Boric y Kast

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera
Jugador de Colo Colo aumenta su valor.

¿Buen negocio? El jugador de Colo Colo que está a préstamo y ahora vale 18 veces más caro en el mercado

¿Sabe cosas? Johnny Herrera revela el importante quiebre que hubo entre el plantel y Meneghini en U de Chile

EN VIVO | ¡CAMBIO DE MANDO! Todos los detalles del traspaso presidencial entre Boric y Kast
Nicolás Córdova con problemas en La Roja.

Comenzaron los problemas para Córdova: figura de La Roja se lesiona y queda descartada para la doble fecha FIFA
Vuelta a clases

Vuelta a clases en Chile: Enfrenta las brechas y la organización familiar con el apoyo académico de vanguardia
Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver.

Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver en vivo la ceremonia
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

Charles Aránguiz preocupa a todos en U de Chile por su desgarro: estará un largo tiempo lejos de las canchas
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

Sin tiempo que perder: U de Chile encuentra rápidamente al reemplazante de Francisco Meneghini
“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente

“No sabíamos qué le pasaba”: Familia de joven hallada frente a casa de Delfino revela oscuro antecedente
“No compartiré estudio con alguien nefasto”: Panelista de Sin Filtros se retira tras inesperada aparición de Claudio Crespo

VIDEO | “No compartiré estudio con alguien nefasto”: Panelista de Sin Filtros se retira tras inesperada aparición de Claudio Crespo
¿Qué respondió la Fiscalía? Familia de Julia Chuñil denuncia drones y hostigamiento en predio de la dirigenta

¿Qué respondió la Fiscalía? Familia de Julia Chuñil denuncia drones y hostigamiento en predio de la dirigenta
FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

FOTOS | Vivían un infierno en la tierra: Rescatan a 14 adultos sometidos a brutal maltrato en asilo de Paine

VIDEO | ¿Todo quedó en paz? Las palabras de Clemente Montes tras su momento de furia en la cancha
VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco

VIDEO | “Me ha tocado ponerle pecho a las balas”: Así respondió Camila Vallejo la incómoda pregunta de Don Francisco
Francisco Meneghini estaría sentenciado en U de Chile.

¡No aguantaron más! Universidad de Chile se queda sin DT tras salida de Meneghini

¡LA POLÉMICA DE LA FECHA! ¿Era mano para Universidad de Chile al final del partido?
La Roja ya se prepara para el próximo Mundial

¡Lo están tentando! Promesa nacional podría jugar el Mundial 2026 pero con otro país
VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo

VIDEO | Se lanzaron a ayudar y no lograron salir: Confirman cuatro muertos en tragedia ocurrida en Algarrobo
Nominados de Coquimbo Unido a La Roja.

Tuvieron su recompensa: filtran los jugadores de Coquimbo Unido que serán nominados a La Roja