“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

Por: Catalina Martínez

Indignante”, así definió la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, la relación que se atribuye a la fundación Ciudadanos en Acción —vinculada a Bernardo Fontaine, asesor de José Antonio Kast— con recursos provenientes de la Asociación de AFP, destinados a campañas contra la reforma de pensiones y a la contratación de presuntos “trolls”.

A través de su cuenta en X, la abanderada del PC sentenció: “Como muestra este reportaje, los mismos que decían ‘con tu plata no’ usaban justamente la plata de las y los trabajadores para financiar campañas sucias, promover el odio y atacar a quienes piensan distinto“. Agregó que “mientras decían defender tus ahorros en las AFP, en realidad los usaban para proteger sus privilegios”.

¿Qué dice el reportaje? 

Según el reportaje, la Asociación de AFP “ha financiado y apoyado en secreto a Ciudadanos en Acción”, fundación liderada por Fontaine, agregando que esa información fue confirmada por “dos personas que han ocupado cargos directivos en esa agrupación gremial, además de otros integrantes de agencias de comunicación que participaron de reuniones donde se coordinó el despliegue digital de la industria para oponerse a las reformas del sistema previsional. Todos coincidieron en que la actual presidenta del gremio, Paulina Yazigi, está al tanto de estas maniobras, al igual que la gerenta general, Constanza Bollmann“.

Mientras tanto, desde el equipo de Evelyn Matthei, afirmaron que “estos antecedentes refieren eventualmente a una persona que ahora está en el comando de José Antonio Kast. Por lo tanto, esa es una pregunta para ellos y no para nosotros (...) Volveremos a la denuncia inicial que hizo Evelyn Matthei hace unos meses respecto a la utilización de bots en campaña”.

