Karen Doggenweiler entrega detalles de robo que sufrió Marco Enríquez-Ominami: "Pensé que quizás..."

Durante el miércoles 22 de mayo el político Marco Enríquez-Ominami fue víctima del robo de su vehículo a nombre de Karen Doggenweiler en la comuna de Providencia. Se trató de una camioneta Toyota RAV4, la que fue sustraída tras ser estacionada cerca del Bar Gran Refugio, lugar donde el ex candidato presidencial habría estado participando en una actividad la noticia fue abordada en el matinal que conduce la periodista y ella entregó detalles de lo ocurrido.

"¿Qué significa esto? Porque tu camioneta está acá afuera", le preguntó José Antonio Neme a Karen Doggenweiler. "Está acá afuera...", reveló la periodista, refiriéndose a las inmediaciones de Mega. Cabe mencionar que el robo no ocurrió con violencia sino que se utilizó una nueva técnica avanzada con tecnología en vehículos con cierre automático, la cual consistiría en una especia de clonación.

¿Qué dijo Doggenweiler sobre el robo de su auto?

"Otro tema que nos une, el tema de la delincuencia (...) No, no es camioneta, es un auto. El mío está acá" apuntó la comunicadora para luego narrar como habrían ocurrido los hechos. “Marco se bajó, andaba con Nacho, un amigo nuestro. Se baja del auto y se quedó a muy pocos metros", explicó, agregando que su pareja fue víctima de la clonación de sus llaves, motivo por el que no había rastros del robo del vehículo.

Lo que me explicaba Carabineros, es que usan computadores... Pensé que quizás se había quedado la llave ahí o algo abierto. Nada, es muy silencioso", comentó. De hecho, Karen aseguró que este tipo de robo es algo nuevo y que "contrasta mucho con lo que pasaba antes, que había un rastro, un vidrio roto, quizás una ventana... o algún rastro de que el auto ha sido forzado", añadió.

"En este caso, nada. De hecho, estuvieron buscándolo mucho rato, pensaban que se equivocaron o estacionaron en otra parte". Según el relato de Doggenweiler, el ilícito ocurrió en un lugar iluminado y transitado: “Fue temprano, 11 de la noche... tampoco es una hora de la madrugada. Después ese mismo estacionamiento lo ocupó otro auto", relató.

"Había luz, pero lo que sí, había un árbol y, a lo mejor, ese árbol ayudó", explicó a José Antonio Neme y criticó la falta de cámaras de seguridad funcionales en el sector. Finalmente, la animadora del Festival de Viña del Mar explicó que cree que robaron su automóvil para venderlo por partes: "Tengo la sospecha de que lo que les interesa son las piezas del auto. Este era un Toyota, y el Toyota está dentro de los autos que son más robados", dijo. "Cada vez es más necesario poner estas herramientas para fijar los neumáticos o trabar el volante", reflexionó sobre la crisis de seguridad.

