Lo compararon con Kast y no aguantó la furia: El descargo de Johannes Kaiser en Sin Filtros

Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, ha enfatizado los aspectos que lo distinguen de José Antonio Kast en la contienda electoral.

Durante su participación en el programa Sin Filtros, Kaiser fue consultado sobre la posibilidad de retirar su candidatura en apoyo a otras figuras de la derecha, como Kast. Sin embargo, descartó por completo esa opción, enfatizando que sus propuestas y enfoques políticos presentan diferencias fundamentales.

Sin embargo, el diputado enfureció cuando le preguntaron por una comparación que realizó el analista Pepe Auth, quien dijo que el “libertario” le hizo un gran favor a Kast, porque lo hace parecer “un tipo más de centro”.

Respecto a eso, Kaiser afirmó que el líder del Partido Republicano es más conservador que él. “A ver. ¡Yo no me meto en la cama de la gente! No me quiero meter en los bolsillos de la gente, no me meto en la cabeza de la gente. No me quiero meter en la educación...”, disparó.

“¿Y José Antonio se mete en la cama...?", le pidió que aclarara el conductor Gonzalo Feito. “Bueno ¡son más conservadores! Son más conservadores. Tienen una aproximación que es más intervencionista desde el Estado en materias culturales", respondió Kaiser.

“Nosotros creemos que el hecho de tener la estructura estatal para poder intervenir, e incluso para hacer cosas buenas, termina siendo un peligro (...) Queremos que sea la sociedad civil la que vaya reconstruyendo su columna vertebral valórica. No queremos utilizar el Estado para eso”, ahondó el diputado. “Lo que usted crea, lo que usted piensa, cómo quiera educar a sus hijos, qué hacer con su plata... ¡es problema suyo!“, agregó, con evidente molestia.

Acto seguido, pusieron sobre la mesa otra duda de Pepe Auth, esta vez por los “mandamientos” de su partido. Entre ellos exigen a sus militantes “no usar lenguaje inclusivo, rechazar el aborto y desconocer la diversidad de las familias”, entre otras cosas. “¿Dónde está lo libertario?“, le preguntaron.

Kaiser respondió enfatizando la importancia de los programas políticos como herramienta para unificar posturas dentro de un partido. Según sus declaraciones, estos programas representan “los principios” fundamentales de su colectividad.