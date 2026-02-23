¡Casi 200 años tras las rejas! Justicia ratifica castigo contra banda criminal liderada por colombiano con orden de extradición

Diez integrantes de una violenta banda criminal colombiana que actuaba en el campamento Génesis II, en Antofagasta, deberán cumplir penas que, en conjunto, alcanzan los 184 años de cárcel, luego de que el tribunal de alzada confirmara la sentencia dictada en su contra.

En diciembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta dictó una sentencia que ahora fue confirmada por la Corte de Apelaciones. Además, descartó los intentos de las defensas de anular la resolución.

¿Cuánto tendrán de condena cada imputado?

Javier Valencia González (40), líder del grupo y conocido por los alias “Zeus” y “Satanás”, recibió una condena de 77 años de cárcel. Mientras tanto, sus compañeros de organización fueron sentenciados a penas que oscilan entre 10 y 18 años por delitos como asociación ilícita, narcotráfico, homicidios, lesiones, amenazas y violaciones a la normativa sobre armas. Cabe destacar, que el tribunal de alzada rechazó que existieran vicios jurídicos o atenuantes no consideradas.

De acuerdo con lo resuelto por la justicia, se validó la postura de la Fiscalía en cuanto a que la banda actuaba como una organización criminal estructurada, con jerarquías internas, un jefe reconocible y tareas asignadas, destinada al tráfico ilegal y a la consolidación violenta de su poder en el sector.

La operación del Ministerio Público

Tras el fallo, Juan Castro Bekios, fiscal regional, sentenció: “El rechazo de los recursos presentados es un espaldarazo a la labor de la Fiscalía y las policías en el combate del crimen organizado en nuestra región”, añadiendo que “estas condenas marcan el camino que estamos siguiendo”, informó ADN Radio.

De acuerdo con el citado medio, el SACFI, con apoyo de unidades de la PDI, lideró las pesquisas. En mayo de 2024, Carabineros logró detener al jefe de la organización criminal, y poco después, un operativo en el campamento permitió la aprehensión del resto de los involucrados.

Eso sí, “Zeus” no sólo fue condenado en Chile. Y es que el líder criminal llegó a nuestro país escapando de la justicia en Colombia, donde fue sentenciado a 33 años de presidio. Dicha situación derivó en una solicitud de extradición vigente de la nación caribeña.

