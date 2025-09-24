Jubilado encaró a adherentes de Kast que repartían panfletos en la calle: “Todos los derechos sociales nos quieren quitar”

José Antonio Kast

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Valparaíso

Padre de joven desaparecido tras piquero en Valparaíso hizo desesperado llamado: “He buscado por todos lados”
Universidad de Chile busca reducir los castigos de la Conmebol.

¡No están conformes! Universidad de Chile apelará a los castigos impuestos por Conmebol
Colo Colo recupera a uno de sus titulares.

¡Una buen a noticia! Colo Colo recupera a importante jugador para enfrentar a Iquique
exestrella de Nickelodeon captado en la calle

¡Intentaron ayudarlo! Recordada estrella infantil de Nickelodeon se encuentra en situación de calle
Universidad de Chile ya tendría salidas para este 2026.

¡Se vienen grandes cambios! Universidad de Chile le diría adiós a cuatro titulares en 2026
Fernando Ortiz ya prepara cambios en Colo Colo.

¿Le funcionará? La gran novedad que prepara Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo
José Antonio Kast

¡Se ganó el primer lugar! Revelan el millonario monto que gasta José Antonio Kast en publicidad digital
Ricardo Gareca habló de su fracaso en La Roja.

¿Qué más quería? Las llamativas palabras de Ricardo Gareca por su fracaso en La Roja
Maite Orsini llega a las aulas de clases

Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?
Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semifinales

¿La U o Alianza?: Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semis de Copa Sudamericana

Con las elecciones presidenciales y parlamentarias a la vuelta de la esquina, el clima político se torna cada vez más intenso. No solo los aspirantes al poder elevan el tono de sus discursos, sino que sus seguidores también se ven envueltos en un ambiente de creciente confrontación.

Justo en ese contexto, las redes sociales se hicieron eco de un tenso encuentro entre un hombre adulto mayor y un grupo de adherentes de José Antonio Kast, quienes repartían propaganda vinculada al republicano. 

"Cero respeto porque estai repartiendo (flyers) de un gallo que me quiere perjudicar, hueón", lanzó el jubilado en primer lugar a un joven que era parte del grupo. "No me falte el respeto", se escucha decir al hombre más joven. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

"Me quiere quitar mis beneficios como jubilado, esa es la verdad, poh viejo, y voh te estai prestando para eso", insistió el adulto mayor, quien luego encaró al grupo completo de simpatizantes de Kast. 

"No es así", replicaron en masa desde el grupo. "¿Cómo que no? Todos los derechos sociales nos quieren quitar. ¡Fascistas!", agregó al reclamo una mujer que acompaña al adulto mayor. 

Kast y la PGU 

Cabe destacar, que el líder del Partido Republicano, ha intensificado sus cuestionamientos al modelo de pensiones vigente, poniendo especial atención en el destino de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

"Siempre hemos estado en contra de que los trabajadores tengan que entregar una parte de su cotización para financiar a un Estado ineficiente e ineficaz", aseguró Kast sobre la reforma previsional y su proyecto presentado como "Chao Préstamo al Estado".

NOTAS DESTACADAS

Valparaíso

Padre de joven desaparecido tras piquero en Valparaíso hizo desesperado llamado: “He buscado por todos lados”
Universidad de Chile busca reducir los castigos de la Conmebol.

¡No están conformes! Universidad de Chile apelará a los castigos impuestos por Conmebol
Colo Colo recupera a uno de sus titulares.

¡Una buen a noticia! Colo Colo recupera a importante jugador para enfrentar a Iquique
exestrella de Nickelodeon captado en la calle

¡Intentaron ayudarlo! Recordada estrella infantil de Nickelodeon se encuentra en situación de calle
Universidad de Chile ya tendría salidas para este 2026.

¡Se vienen grandes cambios! Universidad de Chile le diría adiós a cuatro titulares en 2026
Fernando Ortiz ya prepara cambios en Colo Colo.

¿Le funcionará? La gran novedad que prepara Fernando Ortiz en la formación de Colo Colo
José Antonio Kast

¡Se ganó el primer lugar! Revelan el millonario monto que gasta José Antonio Kast en publicidad digital
Ricardo Gareca habló de su fracaso en La Roja.

¿Qué más quería? Las llamativas palabras de Ricardo Gareca por su fracaso en La Roja
Maite Orsini llega a las aulas de clases

Tras castigo de Revolución Democrática: ¿Qué está haciendo actualmente Maite Orsini?
Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semifinales

¿La U o Alianza?: Liberman elige el rival más fácil para Lanús en semis de Copa Sudamericana
Tabilo contra Bergs en el ATP 500 de Tokio

Tras coronarse en Chengdú: Dónde ver a Alejandro Tabilo contra Zizou Bergs en el ATP 500 de Tokio
Colo Colo va por Luis Guerra de Limache

¡Refuerzo de lujo!: Colo Colo busca el bombazo con una figura del fútbol chileno para 2026
DT despido

Más de 190 millones: Ex DT de importante club exige millonario finiquito por despido injustificado
Alianza Lima denuncia otra vez a la U

"Hubo una agresión": Alianza Lima acusa caótico arribo a Coquimbo y denuncia otra vez a la U
La U podría enfrentar a Lanús en Sudamericana

¡Tumbó a Fluminense!: Lanús es semifinalista de Copa Sudamericana y la U podría volver a Argentina tras la barbarie
Subsecretario de Defensa confirma nueva pareja

Subsecretario de Defensa Ricardo Montero confirma romance con actriz nacional: “Este último 18..."
Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! Colo Colo dejaría atrás complicado conflicto en la banca
Camila Flores

“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores