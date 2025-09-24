Jubilado encaró a adherentes de Kast que repartían panfletos en la calle: “Todos los derechos sociales nos quieren quitar”

Con las elecciones presidenciales y parlamentarias a la vuelta de la esquina, el clima político se torna cada vez más intenso. No solo los aspirantes al poder elevan el tono de sus discursos, sino que sus seguidores también se ven envueltos en un ambiente de creciente confrontación.

Justo en ese contexto, las redes sociales se hicieron eco de un tenso encuentro entre un hombre adulto mayor y un grupo de adherentes de José Antonio Kast, quienes repartían propaganda vinculada al republicano.

"Cero respeto porque estai repartiendo (flyers) de un gallo que me quiere perjudicar, hueón", lanzó el jubilado en primer lugar a un joven que era parte del grupo. "No me falte el respeto", se escucha decir al hombre más joven.

"Me quiere quitar mis beneficios como jubilado, esa es la verdad, poh viejo, y voh te estai prestando para eso", insistió el adulto mayor, quien luego encaró al grupo completo de simpatizantes de Kast.

"No es así", replicaron en masa desde el grupo. "¿Cómo que no? Todos los derechos sociales nos quieren quitar. ¡Fascistas!", agregó al reclamo una mujer que acompaña al adulto mayor.

Kast y la PGU

Cabe destacar, que el líder del Partido Republicano, ha intensificado sus cuestionamientos al modelo de pensiones vigente, poniendo especial atención en el destino de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

"Siempre hemos estado en contra de que los trabajadores tengan que entregar una parte de su cotización para financiar a un Estado ineficiente e ineficaz", aseguró Kast sobre la reforma previsional y su proyecto presentado como "Chao Préstamo al Estado".