¿Le harán caso? Johnny Herrera entrega a su candidato ideal para reemplazar a Álvarez en la U

Parece ser prácticamente un hecho que Gustavo Álvarez no continuará siendo entrenador de Universidad de Chile. El DT lo informó en rueda de prensa y se despidió de los hinchas ante Coquimbo Unido, terminando así un ciclo de dos años en el CDA. Ante esto, Johnny Herrera salió al paso y reveló al candidato ideal para reemplazarlo.

Fue en TNT Sports donde el ídolo azul sacó a la luz a su favorito. "El técnico de la U está a la vuelta de la esquina. Es ir a Rancagua por Meneghini, trabajó en la U, con Sampaoli en la selección, siendo ayudante y sin ser tan protagonista. Pero vive el fútbol y es una persona que sabe", dijo Herrera.

Johnny Herrera quiere a Meneghini en la U

En ese mismo sentido, el exarquero también mencionó que "de nuevo irán a buscar afuera, como pasó con todos los que trajeron. Recién le achuntó a uno, pasaron seis o siete. Le buscaron la quinta pata al gato y no resultó. Sería otro error si no van por Meneghini".

Quizás te pueda interesar: ¿Quiebra 2.0? Revelan la millonaria deuda de Colo Colo que despierta temores del pasado

Herrera quiere a Meneghini en la U.

De todas formas, el ídolo de la U también se tomó su tiempo para analizar la partida de Álvarez. "Esperaba que el próximo año la U arrasara empezando de cero. Lamentablemente se despidió, ahora viene la incertidumbre. Él es un entrenador que entendió lo que era la U”, lanzó.

El futuro de U de Chile sin Álvarez

Lo cierto es que la U de Chile debe planear el 2026 sin Álvarez en el banco, quien podría despedirse clasificando al equipo a Copa Sudamericana o a Libertadores, aunque para entrar a esta última competencia y no depende de sí misma.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.