Johnny Herrera explota por nueva citación de Arturo Vidal a La Roja: "Se nota mucho"

Continúan los ecos luego de que se diera a conocer la lista de citados por el entrenador Ricardo Gareca en la Selección Chilena para los encuentros ante Argentina y Bolivia por las eliminatorias al Mundial 2026, y ahora fue Johnny Herrera quien criticó sin piedad la presencia de Arturo Vidal en la nómina.

Así es, el controversial exguardameta de Universidad de Chile no quedó nada conforme con la decisión del 'Tigre', y en Todos Somos Técnicos, acusó que Vidal no solo no está en condiciones para representar a La Roja, sino que tampoco tiene lo necesario para rendir en el Cacique: "Para mí, no está ni para jugar en Colo Colo".

"Vidal ya no tiene ritmo, ya no hay Copa Libertadores", argumentó el ídolo azul, para luego lanzar un lapidario análisis de las últimas actuaciones del volante en medio de la crisis que atraviesa el cuadro 'popular': "Es ver los partidos y ser objetivo, contra Ñublense salió fundidísimo y para jugar a este nivel...".

Tras ello, Herrera explicó que la exitosa carrera que el 'King' siempre saca a la palestra no es lo que se necesita en este momento en la selección, que aún sueña con conseguir la clasificación a la próxima cita mundialista: "Está bien, él tiene su currículum y todo, pero no está bien físicamente y se nota mucho".

"Vas a jugar contra el campeón del mundo y a 4.500 metros de altura, vas a jugar contra los mejores volantes que existen y no tienes ritmo para eso", remató sobre los cruciales compromisos frente a Argentina y Bolivia, los cuales se llevarán a cabo el próximo 5 y 10 de junio respectivamente.

