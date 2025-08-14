Johnny Herrera explota en enojo por el apodo del "renacido" Lucas Assadi: "Qué hablas hue..."

Fabián Marambio

Lucas Assadi está brillando en la Universidad de Chile y es la gran figura del momento, lo que tiene a todos encandilados. Este gran nivel le ha otorgado nuevos apodos, pero uno de ellos dejó completamente molesto a Johnny Herrera, quien explotó en vivo y en directo incluso con insultos.

"El tipo tenía que jugar nomás. No tuvo tantas opciones con este esquema. Tuvo problemas en el camino. El gallo que estaba transmitiendo en el partido le dijo El Renacido. ¿Cómo El Renacido? Compadre, tiene 20 años, huevón, ¿qué estás hablando?", dijo muy molesto el exarquero.

Luego, con algo de ironía y para seguir defendiéndolo, continuó agregando que "con lo más o menos que era, o como quieran catalogarlo, tuvo una oferta de 4 o 5 millones de dólares".

Lucas Assadi está viviendo el mejor momento de su carrera.

Finalmente, el ídolo de los azules valoró también que la hinchada nunca le dio la espalda. "El jugador más pedido por la gente era Assadi, porque todos sabían que si entraba iba a marcar diferencias, y ahora lo está haciendo", cerró.

De esta manera, Johnny Herrera defendió a Lucas Assadi de un apodo que a él no le gustó nada. El atacante de 20 años está viviendo una buena temporada y muy probablemente las ofertas por su pase no tarden en llegar.

