¡No se guarda nada! Johannes Kaiser apunta con todo contra Boric y asegura que lo trató de "descriteriado"

El diputado Johannes Kaiser se lanzó con todo en contra del presidente Gabriel Boric y lo acusó de tratarlo de "descriteriado". El enojo del parlamentario se dio luego de que en una entrevista para La Voz de los que Sobran la madre de Franco Vargas, Romy Vargas recibiera una llamada de la autoridad de Estado y señalara que el mandatario la apoyaba tras el tenso encontrón que tuvo con Kaiser en la Cámara.

“Me dijo que me quede tranquila, que me apoyaba mucho de estos tipos descriteriados que vienen a ofender la memoria de mi hijo (...) quería saber cómo estaba, si estaba bien, porque había visto la comisión y que me apoyaba al 100%, porque siempre iba a haber gente descriteriada como Kaiser” expuso Vargas en el citado medio. Recordemos que la mujer aseguró que el diputado dio a entender que su hijo era "drogadicto".

Kaiser se va con todo en contra de Boric

A través de redes sociales Kaiser reaccionó molesto a estas palabras y no dudo en lanzarse contra el presidente. “Ahora el Presidente me trata a mí de descriteriado” mencionó para posteriormente señalar que “yo no me vengo a dejar tratar de descriteriado. ¡Porque con qué cara el señor Boric podría venir a tratarme a mí de descriteriado con su historial! Mírese al espejo, Presidente”.

Sobre la misma le sacó en cara a Boric que “habló mal de la Teletón“, "defendió las barricadas”, que trató a Sebastián Piñera de violador de derechos humanos, que fue “a gritarle a los militares a Plaza Baquedano” y que otorgó pensiones de gracia e indultos “a criminales”. “Sí, señor Presidente, si usted tiene un largo historial de ser un descriteriado de la peor especie y lo sabe” apuntó.

Finalmente, se refirió a las críticas que recibió por sus palabras en la Cámara sobre el caso del exconscripto que falleció en una marcha mientras hacía el Servicio Militar en Putre. “Yo no hice nada que no fuese correcto. ¡Nada! El hecho que estuviera la madre del conscripto presente, no podía inhibirme a mí de preguntarle al Ejército qué es lo que había sucedido”, manifestó el legislador" cerró.

