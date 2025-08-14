“La gente no tenía plata”: Jeannette Jara responde con todo a cuestionamientos sobre retiros de la AFP

Jeannette Jara

Por: Catalina Martínez

Tras haber sido objeto de controversia sobre su apoyo a los anteriores retiros de fondos de pensiones, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, finalmente aclaró si ella realizó o no aquellos rescates de dinero.

Durante un foro realizado el martes, Jara generó nuevas críticas al declarar que respaldó únicamente los dos primeros retiros de fondos, y que posteriormente dejó de hacerlo al considerar que ya no tenían justificación. Sin embargo, en redes sociales, opositores políticos le enrostraron evidencia de que sí respaldó el tercer retiro.

Frente a los cuestionamientos, la aspirante a La Moneda explicó: “En ese minuto puede que no me haya acordado de los detalles. Yo sé que hay un interés en dejar cosas puestas como que son mentiras, pero la realidad es mucho más distinta que eso (...) Yo no tengo ninguna intención en mentir. Ninguna”.

Este jueves, la ex titular de la cartera de Trabajo enfrentó otra vez el tema, esta vez con una pregunta a la vena: ¿Realizó el tercer retiro? La respuesta fue afirmativa: “Yo retiré al igual que 8.600.000 personas el tercer retiro”, afirmó ante la prensa tras un encuentro con la CUT.

Ante la consulta directa sobre si efectuó los dos primeros retiros, Jara respondió: “”. Además de criticar a la oposición por intensificar la controversia, contextualizó sus decisiones frente al tema.

“Yo lo que sí le puedo decir es que, para que nadie se lo olvide, en Chile hubo retiros porque la gente no tenía plata. Tratar de borrar hoy día lo que pasó en ese tiempo es bien fácil porque después se provocó inflación y todos la vivimos. Pero no es lo mismo estar en ese minuto donde habían ollas comunes, que ahora”, sentenció Jeannette Jara.

