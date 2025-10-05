Jeannette Jara lidera preferencias presidenciales según Cadem de octubre: Tomó mayor distancia

La última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo 5 de octubre, muestra que Jeannette Jara (PC) se mantiene como la opción con mayor intención de voto para la presidencia. La exministra alcanza un 27%, subiendo un punto respecto a la medición anterior.

José Antonio Kast (REP) aparece en segundo lugar con 23%, deteniendo la caída que registraba desde hace seis semanas. Por su parte, Evelyn Matthei (UDI) retrocede a 15%, confirmando su posición como tercera fuerza en la carrera presidencial.

Entre los demás candidatos se registran ligeros movimientos: Johannes Kaiser conserva 11%, Franco Parisi escala al 10% y Harold Mayne-Nicholls baja a 4%. Los votantes indecisos o quienes no participarían suman un 9% del total.

📊 Distribución completa de la encuesta:

Jeannette Jara (PC): 27%

José Antonio Kast (REP): 23%

Evelyn Matthei (UDI): 15%

Johannes Kaiser: 11%

Franco Parisi: 10%

Harold Mayne-Nicholls: 4%

Marco Enríquez-Ominami: 1%

Eduardo Artés: 0%

No votaría / No sabe: 9%

Cuando se pregunta a los ciudadanos quién consideran que será el próximo presidente de Chile, la percepción cambia: Kast lidera con 40%, mientras Jara recorta distancias a 34%. Más atrás se ubican Matthei y Parisi, ambos con 7%, reflejando un panorama todavía competitivo.

Con este panorama, la exministra comunista se consolida como la principal opción de los sectores oficialistas, mientras que Kast mantiene su base de seguidores, anticipando un tramo decisivo en la carrera hacia La Moneda 2025.