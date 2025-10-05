Jeannette Jara lidera preferencias presidenciales según Cadem de octubre: Tomó mayor distancia

Jeannette Jara

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

PDI investiga hallazgo de cadáver en La Pintana

Impacto en la comunidad: PDI investiga hallazgo de cadáver mutilado en La Pintana
Barristas de Deportes Iquique dejan grave amenaza al plantel

"El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena
Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta

¡Gigante, Gago!: Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta y se acerca a prestigioso logro
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

"No será considerado": Fernando Ortiz confirma la baja de un titular clave para el próximo partido de Colo Colo
Alexis Sánchez comandó goleada de Sevilla al Barcelona

¡Cortaron histórica racha!: Sevilla golea al Barcelona con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras
Russell gana en Singapur y McLaren el bicampeonato de Constructores

Fórmula 1: Russell gana en Singapur y McLaren asegura el bicampeonato de Constructores
Balacera en La Florida

Balacera en La Florida deja a mujer embarazada en riesgo vital: atacante sería familiar de su pareja
Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo

Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo a alumna de 17 años
CyberMonday

Repuestos y accesorios para vehículos lideran las preferencias en CyberMonday 2025
Esteban Paredes lamenta el presente de Colo Colo

La radical solución de Esteban Paredes con Colo Colo fuera de copas internacionales: "Se tendrán que..."

La última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo 5 de octubre, muestra que Jeannette Jara (PC) se mantiene como la opción con mayor intención de voto para la presidencia. La exministra alcanza un 27%, subiendo un punto respecto a la medición anterior.

José Antonio Kast (REP) aparece en segundo lugar con 23%, deteniendo la caída que registraba desde hace seis semanas. Por su parte, Evelyn Matthei (UDI) retrocede a 15%, confirmando su posición como tercera fuerza en la carrera presidencial.

Entre los demás candidatos se registran ligeros movimientos: Johannes Kaiser conserva 11%Franco Parisi escala al 10% y Harold Mayne-Nicholls baja a 4%. Los votantes indecisos o quienes no participarían suman un 9% del total.

📊 Distribución completa de la encuesta:

  • Jeannette Jara (PC): 27%
  • José Antonio Kast (REP): 23%
  • Evelyn Matthei (UDI): 15%
  • Johannes Kaiser: 11%
  • Franco Parisi: 10%
  • Harold Mayne-Nicholls: 4%
  • Marco Enríquez-Ominami: 1%
  • Eduardo Artés: 0%
  • No votaría / No sabe: 9%

Cuando se pregunta a los ciudadanos quién consideran que será el próximo presidente de Chile, la percepción cambia: Kast lidera con 40%, mientras Jara recorta distancias a 34%. Más atrás se ubican Matthei y Parisi, ambos con 7%, reflejando un panorama todavía competitivo.

Con este panorama, la exministra comunista se consolida como la principal opción de los sectores oficialistas, mientras que Kast mantiene su base de seguidores, anticipando un tramo decisivo en la carrera hacia La Moneda 2025.

NOTAS DESTACADAS

PDI investiga hallazgo de cadáver en La Pintana

Impacto en la comunidad: PDI investiga hallazgo de cadáver mutilado en La Pintana
Barristas de Deportes Iquique dejan grave amenaza al plantel

"El plantel está asustado": La violenta amenaza de barristas que inquieta a club de la Primera División chilena
Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta

¡Gigante, Gago!: Cristian Garín es campeón del Challenger de Antofagasta y se acerca a prestigioso logro
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

"No será considerado": Fernando Ortiz confirma la baja de un titular clave para el próximo partido de Colo Colo
Alexis Sánchez comandó goleada de Sevilla al Barcelona

¡Cortaron histórica racha!: Sevilla golea al Barcelona con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como figuras
Russell gana en Singapur y McLaren el bicampeonato de Constructores

Fórmula 1: Russell gana en Singapur y McLaren asegura el bicampeonato de Constructores
Balacera en La Florida

Balacera en La Florida deja a mujer embarazada en riesgo vital: atacante sería familiar de su pareja
Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo

Profesor de San Antonio queda detenido tras violento robo a alumna de 17 años
CyberMonday

Repuestos y accesorios para vehículos lideran las preferencias en CyberMonday 2025
Esteban Paredes lamenta el presente de Colo Colo

La radical solución de Esteban Paredes con Colo Colo fuera de copas internacionales: "Se tendrán que..."
Agustín Arce, figura de La Roja Sub 20, espera consolidarse en la U

"Es hincha": La figura de La Roja Sub 20 que sueña con jugar pronto en la U
Camila Vallejo

Camila Vallejo defiende presupuesto que incluye dieta para Boric: Así respondió
Johnny Herrera fulmina a Nicolás Córdova

¡Colmó su paciencia!: Johnny Herrera fulmina a Nicolás Córdova con la peor de todas las críticas al DT
Cristian Garín finalista del Challenger de Antofagasta

¡Venció a Vallejo!: Cristian Garín es finalista del Challenger de Antofagasta y ya tiene rival
José Antonio Kast y Jeannette Jara se disputan liderazgo

Dos puntos de diferencia: Evelyn Matthei sigue cayendo y Jara se consolida según Panel Ciudadano UDD
Fallece la esposa de Mirko Jozic, ex DT de Colo Colo

Luto en Macul: El sensible fallecimiento que sacude a Colo Colo y todo el pueblo albo
Surgen nuvos hallazgos en caso de concejala desaparecida

¡Video refuerza oscura teoría! Surgen nuevos hallazgos en caso de concejala desaparecida
CyberMonday 2025: ¡Revisa las fechas

CyberMonday 2025: ¡Revisa las fechas y todo lo que debes saber del evento online más esperado del año!
Troll de redes sociales reconoció vínculo con equipo de José Antonio Kast

¡Filtraron revelador chat! Troll expuesto en TV tenía conexión con equipo de Kast
pablo milad

¡Fuerte polémica! Acusan a Pablo Milad de maltratar a voluntaria del Mundial sub-20