Jeannette Jara lanza una tajante respuesta a Neme en el matinal: "La candidata soy yo"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto la candidata presidencial electa por la izquierda Jannette Jara lanzó una tajante respuesta a José Antonio Neme quien le advirtió sobre algunos aprovechamientos políticos que podría tener su candidatura y analizó en profundidad su triunfo advirtiendo al PC.



“Jeannette Jara es una muy buena candidata. Ahora, el PC va a tener que hacer concesiones con Jara para que no la manden a la trinchera a morir” señaló el comunicador. Sobre la misma Neme agregó que “Van a tener que dejar de prestarle ropa a los Castro, al coreano y hablar pelotudeces, esconder un poquito a Jadue y su odiosidad crónica… ¡Ayuden a Jeannette Jara poh, hu…!”, agregó el comunicador

¿Qué le respondió Jara a Neme en el matinal?

“Que Lautaro Carmona cierre un poco la boca, porque habla demasiado, y que deje que la candidata brille con los atributos que tiene”, añadió. En la misma línea, Neme indicó que “no pueden prestarle ropa al coreano con los tiempos que corren. ¡¿Cómo pueden prestarle ropa al coreano?!”. “Esto no es ‘descomunizar’ a Jara, es modernizar al Partido Comunista. Los principios de igualdad, de derechos sociales, incluso del debate constitucional, son absolutamente admisibles (…) pero si vamos a empezar a prestarle ropa la coreano… no hay que demonizar al PC por sí mismo, pero parte del PC tiene que viajar del año 65 al 2025 y deje de hablar hueveadas, que se peguen un baño de realidad y van a permitir que Jara brille”, sentenció el comunicador del programa matutino.

Al tomar contacto el matinal con la candidata del Partido Conunista, el periodista le reiteró su reflexión pero esta vez directamente. “Jeannnette, se lo digo con todo el cariño que le tengo, pero la conversación que debería tener con su partido es que la ayuden y que no la perjudiquen. Que no le metan a Jadue por el lado, a los coreanos, a los Castro ni a Maduro. El problema no es ser comunista, Jeannette, el problema es un PC que no se ha actualizado en parte de su mesa directiva, poh Jeannette, no le puede prestar ropa a los Castro, porque eso no le va a permitir a usted brillar” dijo.

Ante esto Jara contestó tajante. “Lo que yo le puedo decir es que la candidata soy yo, es de una amplia coalición y cuando gobierne, la presidenta va a ser Jeannette Jara. En nuestra coalición está la opinión de todos los partidos”, le aclaró la exministra, lo que generó la aprobación del periodista desde el estudio.

