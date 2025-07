¡Se enrostraron origen familiar! Jara y Kast protagonizaron tenso cruce en pleno debate

Como perros y gatos se mostraron los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast, tras protagonizar un intenso momento en medio de su participación en un foro por el Día del Camionero.

En el encuentro convocado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), los aspirantes a la presidencia protagonizaron tensos intercambios y expusieron sus propuestas ante el gremio del transporte y la industria automotriz.

Durante su intervención, la abanderada del oficialismo se refirió a distintos temas pero puntualizó respecto a los “camioneros esforzados, que partieron manejando, juntaron sus pesos y sacaron sus empresas adelante”.

“Yo soy de aquellos chilenos y chilenas, de los que se levantaron todos los días a trabajar, de los que a nadie nos dio nada gratis, de los que a todos nos ha costado, y sé lo que cuesta tener una familia que pueda vivir tranquila y segura, y que llegue a fin de mes”, sostuvo frente a los empresarios. En ese sentido, prometió “medidas concretas” en materia de seguridad pública, económica y social para “todas las familias chilenas”.

Pero la cosa no quedó ahí, pues Jara aprovechó de deslizar un palito a su contendor: “De eso se trata construir patria, ser una República, ser republicana. De eso se trata, que estemos todas y todos integrados, no unos adentro y otros afuera”.

Fue en ese momento en que apuntó a su origen. “Y para eso yo pongo a disposición aquí mi experiencia, mi trayectoria de vida, mi forma de ver las cosas, donde nada me ha sido regalado. Yo nací en cuna de mimbre, no en cuna de oro y sé que muchos de ustedes también“, manifestó.

La respuesta de Kast

Frente a eso, el candidato del Partido Republicano no se iba a quedar callado y esperó su turno para responder a Jara. “No sé quién habrá nacido en cuna de oro, porque la mía era un poquito mejor que la de mimbre, quizás, pero era de madera”, disparó Kast.

Además, aseguró que desde niño trabajó en emprendimientos de su familia. “La primera bolsa de salchichas que envasé fue a los 8 años; y el primer camión que ayudé a cargar fue a los 12. Y a partir de los 13 ya era cajero, en Paine, en Calama, en Antofagasta, en distintos lugares de Chile, al igual que todos mis hermanos, yo soy el menor de 10″.

“Soy hijo de una familia emprendedora“, insistió. “Tuve que estibar camiones, manejar camiones, a los 21 años ya saqué mi licencia clase A2, la antigua, después no la renové porque había que renovarla cada 4 años, y ya no tengo camiones, así que salí con la normal no más, de 6 años”, relató el republicado antes de cambiar de tema en el diálogo transmitido por Emol.