Investigan muerte de Gervasio como asesinato: destapan teoría sobre motivaciones del supuesto crimen

En conversación con el matinal Mucho Gusto el abogado Carlos Durán, representante de la familia de Gervasio señaló que su muerte esta siendo investigada como un homicidio y no como un suicidio como se había indicado hasta la fecha. Recordemos que el cantante murió en octubre de 1990 y durante años su familia ha tenido esta duda presente.

En concreto el profesional informó que la familia de Gervasio no solo está convencida de que hubo intervención de terceros, también maneja una hipótesis sobre posibles motivaciones para su asesinato. Recordemos que el cantautor es padre de la conocida comunicadora Millaray Viera quien no se ha referido al tema.

¿Qué dijo el abogado de la familia de Gervasio?

Primero, el jurista restó validez a “mitos” sobre una supuesta “venganza” por algo que él haya hecho, o un móvil político en el presunto crimen. “Siempre hubo un impulso comunicacional a tratar de establecer de que esto era político, como para dejarlo hasta ahí. O sea, decir ‘bueno, sí, esto pasó, esto es la dictadura, qué lamentable’“, explicó.

Más bien, dijo, el homicidio podría responder a “razones personales”, en un “amplio sentido de la palabra, es decir, relaciones humanas, relaciones profesionales, relaciones de amistades”. En ese sentido, deslizó que pudo existir celos profesionales por el futuro del cantante en el retorno a la democracia.

“Asumida la presidencia de Aylwin, llegada la democracia, se supone que venía una nueva etapa, se supone que él iba a tener un papel muy protagonista en varios sentidos y aspectos”, indicó el abogado. “Se hablaba de un Gervasio político, se hablaba de un Gervasio rostro de televisión, se hablaba de un Gervasio relanzando su carrera de cantante, se hablaba de un Gervasio en muchas esferas, en muchos ámbitos y se supone que por una cosa natural él iba a tener ese lugar, iba a tener ese espacio”, comentó.

Durán advirtió, eso sí, que de momento no están realizando una imputación a nadie y no se estaría investigando a nadie en particular.

