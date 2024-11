Internas filtran video de Cathy Barriga dando clases de zumba en la cárcel

A través de redes sociales se volvió viral un video de Cathy Barriga realizando una clase de zumba a las internas de la cárcel de San Miguel. Recordemos que la exalcaldesa de Maipú quedó en prisión preventiva mientras se le investigan los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público mientras lideró la comuna.

En concreto el registro fue captado por otras internas del penal quienes expresaron que "le da color". Según el matinal Contigo en la Mañana la ex chica Mekano se vistió de rosado y tiró sus mejores pasos con la canción Procura de Chichi Peralta. Ademá, durante las últimas horas la imputada recibió la visita de su suegro Joaquín Lavín.

Las clases de zumba de Cathy Barriga en la cárcel

Barriga se encuentra cumpliendo la medida cautelar en el módulo N°2 del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel y deberá estar tras la rejas durante los 90 días que se estableció como plazo de investigación. Así mismo, la ex política arriesga una larga condena en el caso de comprobarse los delitos en su contra que habrían dejado al municipio con un deficit de más de 30 mil millones.

Cathy Barriga hace bailar a reclusas pic.twitter.com/jtE7NxULaA November 21, 2024

"¿Porqué las internas que subieron el video y me imagino que están con todas las internas comunes, tienen teléfono ?"; "Que más se puede esperar de este personaje. Si no tiene criterio"; "Y de rosado"; "Déjenla bailar piola si ya la metieron a la cárcel"; "Por eso la quiere tanto el Lavín porque es alegre ella , será manilarga y lo que quieran pero a mí me gustaba", fueron algunos comentarios que recibió.

Recordemos que su marido, el diputado Joaquín Lavín Jr señaló que consideraba injusta la prisión de Barriga. “Vengo a ver a Cathy para ver cómo se encuentra, ella es una mujer muy fuerte y valiente, y sabe que está viviendo una situación muy injusta. Quiero ver cómo se encuentra y me imagino que ella sabe que todo va a salir bien” sostuvo.

