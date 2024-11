Inspector Vallejo lanza teoría sobre denuncia contra Boric: asegura existencia de antecedente oculto

A través de redes sociales José Miguel Vallejo, conocido como inspector Vallejo, se refirió a la denuncia que salió a la luz en contra del presidente Gabriel Boric por situaciones de acoso sexual ocurridas entre 2013 y 2014 por el mandatario. Tras la acusación, el abogado del mandatario y la ministra Camila Vallejo salieron a decir que se trataba de una acosadora que le habría enviado más de 20 extraños correos al presidente.

Cabe mencionar que la presunta víctima, es una mujer con quien el mandatario compartió en una práctica profesional hace 10 años en Punta Arenas, cuando era estudiante de derecho. Además, entregaron el detalle de los correos que el mandatario recibió entre los que se lee: ”El truco está en asfixiar al príncipe hasta que se ponga azul”.

La teoría contra Boric del inspector Vallejo

En un principio Vallejo cuestionó la postura del abogado defensor ya que, dijo que sería un supuesto “camino fácil” al “deducir que la denunciante de S.E. es una mujer descentrada, al borde del desquiciamiento”. Sobre la misma aseguró que los mensajes dejarían entrever la existencia de una relación en el pasado.

Según su visión profesional, como ex Policía declaró que “es evidente que sus mensajes dejan entrever un drama mucho mayor, fundamentado en secretos de una relación que todavía no se han dado a conocer. Algunas frases de ella permiten intuir la presencia de una probable experiencia común en el pasado de ambos, de carácter devastador”. Agregando que “se asemeja al lenguaje utilizado cuando se ha sido víctima, en la infancia o en la adolescencia, por un tipo de abuso de connotación sexual. Un drama que se comparte y que une. No estamos en etapa de echar tierra livianamente y con antelación a una denuncia cuyo tenor, en su origen y en su dimensión, todavía no conocemos”

Finalmente indicó que “lo inmediato es decir que no estamos frente a una aparente obsesión injustificada y es, a lo menos, en el nacimiento de esta donde la justicia deberá escarbar y no en la denigración a priori de la mujer que denuncia. Es lo que quisiera, aparentemente, el abogado del Presidente”.

