Inspector Vallejo genera polémica con teoría sobre un supuesto "factor Jara"

Una serie de reacciones ha generado un comentario que realizó el inspector Vallejo, José Miguel Vallejo en redes sociales. En concreto el expolicía generó un breve análisis sobre la candidatura de Jeannette Jara y apuntó a distintos violentos delitos que han ocurrido durante las últimas horas en la Región Metropolitana.

En primer lugar, trajo a colación a las cinco personas que resultaron heridas luego de una balacera que se produjo en el conocido “Mall del Mueble” de Barrio Franklin. Después, mencionó el homicidio ocurrido en La Pintana, donde un joven de 30 fue baleado tras intercambiar disparos con un desconocido; y finalmente al hallazgo de un cuerpo con múltiples impactos de bala en Recoleta.

¿Qué dijo el inspector Vallejo sobre Jara?

Si bien los hechos descritos efectivamente ocurrieron, lo que escribió Vallejo a continuación no puede ser verificado: insinuó que el triunfo de Jeannette Jara estaría directamente relacionado con los tres casos. “5 baleados en barrio Franklin, 1 homicidio en La Pintana y otro en Recoleta. ¿Sigo? El FACTOR JARA se nota. El ‘chipe libre’ puede continuar. No hay delincuente que no lo sepa", escribió el expolicía.

Como era de suponer, lo expuesto por el Inspector Vallejo provocó molestia en redes sociales, sobre todo entre quienes apoyan a la candidata presidencial que aún milita en el PC. “Análisis sesgado y liviano. Cero contenido o aporte su tuit”, “El factor Jara!!! ¿Todo bien?“, ”El ‘factor Jara’ está todo bien por casa? Si esa era tu manera de investigar como ‘inspector’ se entiende por que ya estás retirado", “Bajo nivel intelectual. Un tira promedio” y “Nadie te cree tu viejo cuento de terror, no te desgastes ya no funciona”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

Eso sí, también hubo muestras de apoyo. “Que increíble el bajo nivel de algunos que lo único que hacen es responder con insultos a la realidad que se presenta. Mi solidaridad para ti José Miguel” y “Vamos subiendo el promedio diario de muertos, solo en la RM son 2 al día y subiendo”, lo respaldaron sus seguidores.

