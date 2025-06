Influencer revela provocador mensaje que recibió hoy de Martín de los Santos: "Él te está escribiendo"

Durante la jornada para el matinal Contigo en la Mañana el influencer Pablo Roa dio a conocer los detalles tras la entrevista que le realizó a Martín de los Santos Lehmann, joven empresario que golpeó brutalmente a Guillermo Oyarzún, conserje de 70 años que trabajaba en Vitacura. Recordemos que de los Santos se encuentra prófugo en Brasil por lo que no ha podido cumplir con la cautelar de prisión preventiva que se levantó en su contra.

Cabe señalar que el joven influencer, quien hasta la fecha mantiene contacto con el imputado le aclaró a Andrea Arístegui que no es amigo del imputado y que sólo le habló (la semana pasada) para conocer más detalles sobre su versión del ataque. Asimismo mencionó la posibilidad de tener una nueva entrevista con el acusado.

¿Qué dijo el influencer sobre de los Santos?

Recordemos que en el live de Instagram, el agresor del conserje intentó justificar su golpiza, ofreció un millonario regalo para la familia de la víctima y aseguró que padece un trastorno de la personalidad. En esta oportunidad Pablo dio a conocer que de los Santos “hoy me dijo que me iba a dar una segunda entrevista por live”.

“Hablé con él hace como media hora y me contó que apeló a la medida cautelar y espera que le acepten ese recurso de amparo de aquí al sábado, porque su vida y sus derechos constitucionales están en riesgo, porque sabe que le van a sacar la mierda si vuelve a Chile”, añadió, sin embargo, la periodista le aclaró que eso no es así.

“Él lo sabe (que su situación judicial está complicada), por eso hizo el recurso y dijo que espera que se lo acepten. Me dice que no porque sea una figura pública ahora y odiada por todo Chile se van a pasar las leyes por el culo. Eso me dijo”, agregó Pablo Roa. Finalmente, la conductora del programa cuestionó al entrevistado: “Da la impresión que tú estás siendo el mensajero de Martín, no sé si él te está escribiendo, porque veo que estás pendiente del teléfono. No sé si él está viendo esta entrevista y quiere decirte algo”.

Sin embargo, Roa se defendió y aclaró que sólo estaba viendo los mensajes que le llegaba a su cuenta de Instagram por aparecer en vivo en televisión.

