¡Iba con su perrito! La trágica muerte de adulta mayor por culpa de cable expuesto en Antofagasta

Durante la mañana de este domingo, una adulta mayor y su perro perdieron trágicamente la vida tras sufrir una potente descarga eléctrica provocada por un cable en mal estado en Antofagasta. Hasta el lugar concurrió personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Desde la institución policial detallaron que el terrible hecho, en el que fallecieron la mujer de 63 años y su mascota, tuvo lugar en el sector norte de la capital de Antofagasta, específicamente en la avenida Pedro Aguirre Cerda.

El subprefecto Álvaro Astroza, jefe de la BH, estuvo en conversación con Meganoticias, donde se refirió a las primeras diligencias. "Dan cuenta que en circunstancias que la mujer paseaba junto a su mascota, habría recibido una fuerte descarga eléctrica de un cable que se encontraba expuesto en la vía pública", detalló.

También informó que, luego del incidente, el personal de la unidad se encuentra "desarrollando todas las diligencias pertinentes para establecer en qué circunstancias se originó este hecho y establecer eventuales responsabilidades".

"El equipo pericial se encuentra abocado principalmente a recabar imágenes de video que se encuentran en cámaras adyacentes, como así mismo, declaración de testigos que presenciaron el hecho", concluyó Astroza sobre el brutal hecho que estremece a la comunidad de Antofagasta.