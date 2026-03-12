Horas críticas: Carabinero pelea por su vida tras fatal disparo en la cabeza en Puerto Varas

Tras recibir un fatal disparo en la cabeza, en medio de un procedimiento policial en Puerto Varas, el sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, quedó con muerte cerebral, por lo que fue derivado de urgencia al Hospital de Puerto Montt. Ahora, el establecimiento actualizó su estado de salud, dejando entrever el crítico momento que atraviesa el funcionario.

De acuerdo con el reporte médico recogido por Meganoticias, el recinto asistencial señaló que Figueroa "se mantiene en estado de riesgo vital, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".

En esa misma línea, explicaron que "el carabinero permanece conectado a ventilación mecánica y bajo monitoreo permanente por parte del equipo de salud, recibiendo los tratamientos y procedimientos médicos correspondientes".

Sumado a la atención destinada al paciente de 36 años, el hospital destacó el acompañamiento que se le ha hecho los familiares de Figueroa. “Se les ha brindado el apoyo y la información necesaria por parte de nuestros equipos", expresaron.

"El Hospital de Puerto Montt continuará entregando las atenciones y cuidados requeridos, manteniendo seguimiento permanente de su evolución clínica", concluyó el parte médico del carabinero, según el citado medio.

