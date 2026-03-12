Horas críticas: Carabinero pelea por su vida tras fatal disparo en la cabeza en Puerto Varas

Horas críticas: Carabinero pelea por su vida tras fatal disparo en la cabeza en Puerto Varas

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | “La Moneda no es un fundo”: Primera Dama arriesga oficio en Contraloría tras ser vista sirviendo el almuerzo

VIDEO | “La Moneda no es un fundo”: Primera Dama arriesga oficio en Contraloría tras ser vista sirviendo el almuerzo

¡No niega la posibilidad! Histórico crack de Colo Colo podría volver al club
Estaba trabajando y descubrió algo aterrador: Sujeto encontró presuntas osamentas humanas en pleno Acceso Sur

Estaba trabajando y descubrió algo aterrador: Sujeto encontró presuntas osamentas humanas en pleno Acceso Sur

¡De talla Mundial! Universidad de Chile quiere dar el gran golpe con su nuevo DT
¿Qué se sabe hasta ahora? Chile y Estados Unidos sellan acuerdo que abre debate sobre recursos estratégicos

¿Qué se sabe hasta ahora? Chile y Estados Unidos sellan acuerdo que abre debate sobre recursos estratégicos

¡NUEVA POLÉMICA! Donald Trump no asegura seguridad de Irán si asisten al Mundial 2026

¿Coincidencia o algo más? Neymar Jr lleva 10 años "lesionándose" en la misma fecha

¡FUERTE PORTAZO! Manuel Pellegrini cierra tajantemente el tema de La Roja
¡Tras fuertes críticas y burlas! Diseñador de polémico logo de Gobierno de Kast hizo cruda confesión

¡Tras fuertes críticas y burlas! Diseñador de polémico logo de Gobierno de Kast hizo cruda confesión
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Decisión tomada! Octavio Rivero será baja en Universidad de Chile por varios meses

Tras recibir un fatal disparo en la cabeza, en medio de un procedimiento policial en Puerto Varas, el sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, quedó con muerte cerebral, por lo que fue derivado de urgencia al Hospital de Puerto Montt. Ahora, el establecimiento actualizó su estado de salud, dejando entrever el crítico momento que atraviesa el funcionario. 

De acuerdo con el reporte médico recogido por Meganoticias, el recinto asistencial señaló que Figueroa "se mantiene en estado de riesgo vital, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".

En esa misma línea, explicaron que "el carabinero permanece conectado a ventilación mecánica y bajo monitoreo permanente por parte del equipo de salud, recibiendo los tratamientos y procedimientos médicos correspondientes".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Sumado a la atención destinada al paciente de 36 años, el hospital destacó el acompañamiento que se le ha hecho los familiares de Figueroa. “Se les ha brindado el apoyo y la información necesaria por parte de nuestros equipos", expresaron.

"El Hospital de Puerto Montt continuará entregando las atenciones y cuidados requeridos, manteniendo seguimiento permanente de su evolución clínica", concluyó el parte médico del carabinero, según el citado medio. 

Te puede interesar: Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | “La Moneda no es un fundo”: Primera Dama arriesga oficio en Contraloría tras ser vista sirviendo el almuerzo

VIDEO | “La Moneda no es un fundo”: Primera Dama arriesga oficio en Contraloría tras ser vista sirviendo el almuerzo

¡No niega la posibilidad! Histórico crack de Colo Colo podría volver al club
Estaba trabajando y descubrió algo aterrador: Sujeto encontró presuntas osamentas humanas en pleno Acceso Sur

Estaba trabajando y descubrió algo aterrador: Sujeto encontró presuntas osamentas humanas en pleno Acceso Sur

¡De talla Mundial! Universidad de Chile quiere dar el gran golpe con su nuevo DT
¿Qué se sabe hasta ahora? Chile y Estados Unidos sellan acuerdo que abre debate sobre recursos estratégicos

¿Qué se sabe hasta ahora? Chile y Estados Unidos sellan acuerdo que abre debate sobre recursos estratégicos

¡NUEVA POLÉMICA! Donald Trump no asegura seguridad de Irán si asisten al Mundial 2026

¿Coincidencia o algo más? Neymar Jr lleva 10 años "lesionándose" en la misma fecha

¡FUERTE PORTAZO! Manuel Pellegrini cierra tajantemente el tema de La Roja
¡Tras fuertes críticas y burlas! Diseñador de polémico logo de Gobierno de Kast hizo cruda confesión

¡Tras fuertes críticas y burlas! Diseñador de polémico logo de Gobierno de Kast hizo cruda confesión
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Decisión tomada! Octavio Rivero será baja en Universidad de Chile por varios meses
Rodrigo Rojas Vade sigue grave en la UCI tras brutal ataque en Melipilla: Revelaron fuertes rayados políticos en su cuerpo

Rodrigo Rojas Vade sigue grave en la UCI tras brutal ataque en Melipilla: Revelaron fuertes rayados políticos en su cuerpo
Thomas Guillier elige jugar por Chile.

Avisan que Thomas Guillier ya decidió a la Selección que quiere representar: ¿La Roja o Argelia?
Marcelo Salas suma críticas en Deportes Temuco.

"Práctica habitual...": SIFUP se lanza contra Marcelo Salas por cuestionable acción al mando de Deportes Temuco
O'Higgins pelea con Tolima en Libertadores.

Noche mágica de Libertadores: la potente pelea entre jugadores de Tolima y O'Higgins que pasó desapercibida en TV

Lleva meses de recuperación: Colo Colo suma sorpresivo “refuerzo” a sus entrenamientos y Fernando Ortiz mira atento
Pablo Turra se postula para la U de Chile.

¿Joga Bonito en la U? El DT brasileño que confiesa acercamientos con U de Chile: “Existe la posibilidad…”
Refuerzo de Colo Colo se lesiona para duelo con Huachipato.

¿Pésimo negocio? Refuerzo de Colo Colo suma problemas: entrena diferenciado por problemas musculares

¡Siguen imparables! El Bodo/Glimt continúa sorprendiendo en la Champions League
Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo