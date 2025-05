"¡Me robó una monja!": Hombre sufrió insólito robo de sujeto disfrazado

Un inusual robo llamó la atención en Santa Juana, región del Biobío. Y es que un delincuente utilizó un disfraz de monja para sustraer un tablón de madera desde una vivienda.

La cámara de seguridad de la vivienda captó todo. En las imágenes, se observa cómo la “religiosa” entra sigilosamente al antejardín, se acerca a la leña apilada y levanta sin dificultad un tablón de 40 kilos antes de llevárselo. Posteriormente, otra cámara lo registró corriendo por las calles con su botín.

La víctima y dueño de la vivienda, expresó ante las cámaras de Meganoticias sobre su preocupación por la delincuencia en la localidad. Sin embargo, también admitió que el robo cometido por una "monja" le causó risa y le ha generado burlas por parte de sus vecinos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Mi esposa y yo trabajamos, yo me levanté para ir a dejarla y cuando salgo de la casa me percaté de que el tablón no estaba (...) Así que después, cuando llegué, revisé las cámaras y ahí me di cuenta de que me habían robado el tablón y lo que me causó risa es que en este caso fue un tipo disfrazado de monja", contó el hombre.

"¡Me robó una monja!", reaccionó entre risas la víctima, quien se decidió a subir el video a las redes sociales luego de que su esposa lo convenciera de que esto era necesario "para que la gente supiera la nueva técnica que están usando estas personas que roban".

Al parecer, el misterioso ladrón cambiapieles sería ya un "conocido del sector", pues en la zona lo acusan de utilizar varios disfraces para robar. "Creo que anteriormente este personaje se había disfrazado de león también para hacer estas prácticas", afirmó Yáñez al confirmar también un disfraz de superhéroe del asaltante.

"En la calle, cuando me veían después, me decían '¡Cuidado con la monja!', me agarran para el leseo", exclamó con humor Gabriel Yáñez respecto a la repercusión que causó en el pueblo el robo que sufrió a manos de “monja” lanza.