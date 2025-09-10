¡Quiere volver del retiro! Histórico de Bolivia apunta su regreso en el repechaje

Este martes, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, sellando además su peor paso por unas eliminatorias en la historia, ya que finalizamos últimos en la tabla de posiciones con 11 puntos, donde se consiguieron solo dos victorias, cinco empates y once derrotas. Sumado a que en estos 18 partidos solo se marcaron 9 goles.

En otros resultados, Ecuador logró un histórico triunfo ante Argentina como local por 1-0; Paraguay venció como visitante a Perú por la cuenta mínima; Venezuela cayó como local en una guerra de goles ante Colombia por 3-6 y Bolivia sorprendió en el alto a Brasil para ganarles por la cuenta mínima en un polémico encuentro.

Con estos resultados, Bolivia se quedó finalmente con el cupo del repechaje sudamericano y tendrá que ir a México a disputar la posibilidad de volver a ir a una Copa del Mundo después de más de 30 años, donde en esta oportunidad le dieron dolores de cabeza a más de una selección gracias a las condiciones de altura cuando hacían de local.

Pese a las enormes polémicas y los reclamos por parte de la federación de fútbol de Brasil, Bolivia consiguió una histórica victoria por la cuenta mínima en condición de local y gracias a la derrota de Venezuela a manos de Colombia, se aseguró con el cupo del repechaje sudamericano para poder clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Tras este importante hito, un histórico de la selección boliviana que está retirado desde 2023 apuntó a un posible regreso para el repechaje, este es el caso de Marcelo Moreno Martins. "Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien".