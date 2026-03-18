VIDEO | Descargo total: Hija de Ángela Vivanco denuncia acoso y pide no ser juzgada por acusaciones contra su madre

Tras destaparse el mediático escándalo judicial que la involucra, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se ha mantenido bajo el escrutinio público durante meses. Sin embargo, la masiva atención por la denominada Trama Bielorrusa no solo la ha mantenido a ella bajo la lupa, sino que también ha tenido una oscura incidencia en la vida cotidiana de su hija, Magdalena Madrid Vivanco.

Así lo dejó en claro la propia joven quien, a través de un video publicado en su cuenta de Tik Tok, apuntó directamente a una campaña en su contra, asegurando que se han distorsionado antecedentes con el objetivo de poner en duda sus logros tanto personales como profesionales, según recogió BiobioChile.

Sumado a eso, reveló el motivo que la llevó a grabar el registro: aseguró que, en medio de las acusaciones públicas dirigidas contra su madre, ha sido blanco de un hostigamiento persistente de una persona en particular durante seis meses. “No espero caerle bien a todo el mundo, pero sí creo que hay límites, acusar a alguien de delitos sin pruebas no es opinión, es difamación“, escribió en la descripción de la publicación.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Respondió a acusaciones de pitutos

En su defensa, fue tajante: aseguró que cada logro que hoy exhibe responde únicamente a su propio esfuerzo. Según afirmó, ya entregó esos antecedentes a la fiscalía y, hasta ahora, no existe ninguna formalización en su contra. Además, rechazó de plano haber recibido cualquier “pituto” para impulsar su camino académico o profesional.

Dentro de ese marco, sentenció: “Entre las cosas que dicen de mí está que me regalaron la carrera, cuando no salí con un promedio deslumbrante y me quedaba noches sin dormir por una nota igual que el resto de Chile“. También marcó distancia en lo personal: explicó que nunca quiso ser alumna de sus propios padres, ambos docentes, justamente para evitar cualquier cuestionamiento y no cruzar una línea que considera inapropiada.

“También se está diciendo de mí que mi carrera de modelo e influencer es por pituto, cuando la verdad es que partí al igual que todos con cero seguidores en plena pandemia”, detalló, afirmando que su parentesco con Vivanco es desconocido por las marcas con las que trabaja. “Hasta el día de hoy no saben cuál es mi segundo apellido“, dijo.

En esa misma línea, a raíz del complicado escenario mediático, sinceró su miedo a que su fuente de ingreso se vea afectada. “Hoy tengo miedo de que me quiten el único sustento económico que tengo porque alguien decidió difamarme“, expresó.

Acoso y el asedio de la prensa

Por otro lado, relató que la exposición mediática la llevó al límite. Según indicó, ha tenido que enfrentar episodios extremos marcados por la presión constante y el hostigamiento. “Cuando di mi grado, la prensa me persiguió desde mi casa hasta la universidad. Tuve que dar mi grado escondida en una sala como fugitiva, como si yo hubiera tenido algo que ver“, detalló.

“Han allanado mi casa 4 veces, en las cuales 2 estaba yo sola. Es terrible ver cómo destrozan tus cosas y dan vuelta tu casa y tú no puedes hacer nada al respecto“, agregó. Además, planteó que el propio avance del caso es su principal argumento, asegurando que, de existir alguna implicación en la investigación contra su madre, ya habría sido formalizada, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

“Sé que hasta ahora no me había pronunciado con respecto a esto, pero es porque estoy en una situación extremadamente complicada de salud mental. O sea, miren cómo estoy”, señaló Magdalena, evidentemente afectada. “Me gustaría que recordaran que ella es mi mamá y yo soy la hija, no al revés”, enfatizó.

Hizo urgente llamado

El escenario se volvió aún más grave con el paso de los días. Según denunció, incluso ha recibido amenazas de muerte, las que atribuye directamente al ambiente de hostilidad que se instaló tras el caso. “Me han llegado hasta amenazas de muerte. Entiendo que es parte de la política la ira que muchas personas sienten, pero yo no soy responsable (…) Tengo nada que ver, yo no soy mi mamá“, sostuvo.

“Al final del día yo voy con mi verdad por delante. No he hecho nada malo ni mucho menos ilegal. No soy responsable de las acciones de otra persona. Gracias por ver”, cerró su llamado la hija de Ángela Vivanco, agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

@meffyymadrid no espero caerle bien a todo el mundo, pero sí creo que hay límites, acusar a alguien de delitos sin pruebas no es opinión, es difamación. todo lo que tengo hoy es fruto de mi trabajo, y ha sido respaldado incluso ante la fiscalía. si yo tuviera alguna responsabilidad en esta causa, ya estaría formalizada. ha pasado más de un año desde que comenzó. me da mucha pena tener que dar explicaciones, siento que no me corresponde, pero en este momento no me queda de otra, se están cuestionando mis valores, mi virtud y persona, y sobre todo mi legalidad. ♬ sonido original - Meffy Madrid

Te puede interesar: Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa