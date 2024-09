Hermana de joven asesinada por su padre en Fiestas Patrias envía un desgarrador mensaje: “Nos mataste en vida a todas”

Durante la celebración de las Fiestas Patrias la comuna de Pedro Aguirre Cerda fue azotada por un brutal crimen. Todo luego de que Pedro Correa Ambiado, de 61 años, asesinara a su joven hija Dania Correa, de 24 años, el 18 de septiembre. El parricida se dio a la fuga tras confesar su culpabilidad a su hija mayor.

A través de un mensaje de WhatsApp, el cual fue mostrado por las cámaras de T13, el hombre admitió el crimen. “Hija te tengo que conttor Argo triste w me pasó me puse a discutir con la Diana fuerte y la mate. Y no q ría pero ella de mi fue en sims”, relató el padre.

Juanita, una de las hermanas, estuvo en conversación con el citado medio, en donde se refirió a la tragedia que golpeó a su familia. “Él le mandó el mensaje a mi hermana diciendo que supuestamente había discutido con Dania, pero Dania no era de andar discutiendo con él, nada”, comentó la joven.

“Ella solo llegaba de su trabajo a dormir, porque ella estaba durmiendo en su pieza y él bajó, quizás a qué a su pieza, y la mató. Ella no era de andar peleando con nadie, por eso yo encontré extraño el mensaje... de que habían peleado supuestamente”, agregó.

Tras haber cometido el brutal crimen, Pedro se habría escapado con un bolso hacia una dirección desconocida. Ante esto, las hermanas solicitaron a las personas que estaban viendo la transmisión en vivo que avisen a Carabineros si es que ven a su padre. Todo con el fin de que se enfrente a la justicia después de quitarle la vida a Dania.

Un mensaje desgarrador

Durante la entrevista, la joven declaró que ellas acogieron a su padre y le dieron una oportunidad luego de que pasara 27 años preso. Pedro no tenía donde vivir, así que le dieron una pieza para dormir en su casa. “Nosotros nunca habíamos vivido con él. No lo conocíamos, él se puso una careta que no era él realmente. Para mí no es un hombre que conozca”, afirmó.

Reveló que él se mostraba afectuoso con ellas. Es por esto que no se explicaban cómo llegó a asesinar a su hermana menor. Además, confesó que tanto ella como sus hermanas tienen miedo de que le haga daño a una de ellas. Afirmó que él es un psicópata.

“Él le destruyó la vida, y no sólo a ella, sino que a nosotras como familia”, añadió Kimberly, otra hermana. “Él es un peligro para nosotras, y todas las personas. Si fue capaz de matar a su propia hija, qué le espera a la otra gente. Eso es lo que buscamos que nos ayuden a hacer viral su cara en todo Chile si es posible”, agregó.

Finalmente, una de ellas hizo un llamado a las personas para que ayuden a difundir la cara de su padre y llamen a la PDI para que lo captures. “Nosotras queremos hacer justicia por mi hermana, es lo único que pedimos, porque él merece estar preso porque le quitó la vida a una persona, a una persona llena de vida”, declaró.

“Yo les pido por favor que hagan esta cara viral y que aparezca, y si él me está mirando, te lo ruego que te entregues. Tú no solamente mataste a la Dania, nos mataste en vida a todas. Por favor, entrégate”, concluyó con la voz quebrada.