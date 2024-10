¡Celebra Almirón!: La gran noticia que ilusiona a Colo Colo para la recta final del campeonato

Jornadas claves las que vive Colo Colo en el Campeonato Nacional, y es que los albos están cada vez más cerca de quedarse con su anhelada estrella número 34. Ante ello, la baja de Esteban Pavez ha sido un dolor de cabeza en este cierre del certamen, pero Jorge Almirón confirmó una noticia que llena de ilusión al Cacique.

Con su ausencia de hoy frente a Palestino, el capitán del 'popular' ya suma tres partidos al margen del equipo, esto debido a una neumonía que incluso le significó ser liberado de la Selección Chilena previo al duelo con Colombia. Sin embargo, el panorama por fin comienza a mejorar para el mediocampista.

Así lo explicó el propio Almirón, quien en conferencia de prensa se refirió a la situación que tiene a uno de los pilares de su esquema fuera de las canchas, pero luego de varios días de recuperación, el jugador está ad portas de su regreso: "Esteban Pavez ya está mejor. Mañana viene y se integra al grupo".

Igualmente, el estratega argentino profundizó en la antesala del trascendental encuentro con los 'baisanos' que si el 'huesi' no iba a ser alternativa, era únicamente para no exponerlo, considerando que aún quedan fechas por jugar: "Yo no lo cuento para este partido (ante Palestino), pero iremos viendo cómo evoluciona".

"Esteban es uno de los jugadores que más rápido se recupera, en eso no vamos a tener problemas, pero yo no lo voy a apurar para nada. Para mí es importante que esté bien", cerró Jorge Almirón sobre Pavez, quien, de no haber contratiempos, volvería a las convocatorias para lo que será la final regional de Copa Chile ante Magallanes.

