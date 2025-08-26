Género y educación técnica: romper estereotipos en carreras altamente masculinizadas

Romper estereotipos significa cuestionar y eliminar creencias, prejuicios y barreras culturales que han hecho que ciertas profesiones sean ejercidas mayoritariamente por hombres. En las llamadas carreras altamente masculinizadas, principalmente en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) como mecánica, minería, electricidad o ingeniería, estas son vistas como “carreras para hombres” y, por lo tanto, con una baja participación femenina.

Las cifras reflejan la magnitud del desafío y el sueño de la equidad de género que todos y todas anhelamos se pone cuesta arriba. Según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2025 del Foro Económico Mundial, se necesitarán 123 años para alcanzar la paridad. En Chile, la matrícula femenina de primer año en educación superior alcanzó el 53,3% en 2025, a diferencia de la educación técnico-profesional que fue 50,7% (SIES 2025).

La realidad de paridad se “desvanece” en forma abrupta al mirar las carreras STEM para IP-CFTs, donde la participación femenina es solo del 17,2% (SIES 2025, área de conocimiento Tecnología).

Profundizando en los motivos, las brechas se generan mucho antes del proceso de matrícula en educación superior. La evidencia internacional muestra que las brechas se inician en la educación temprana, educación básica y condicionan las elecciones vocacionales posteriores. Esto involucra no solo a los estudiantes, sino también a los profesores, familias, la sociedad y el sistema, que generan diferencias relevantes en lo que se considera apropiado para niñas versus niños.

Por ejemplo, en asignaturas como tecnología o ciencias, es frecuente que se incentive a los niños a participar en talleres de robótica o programación, mientras que a las niñas se les orienta hacia actividades artísticas o de cuidado. Esta orientación diferenciada, reforzada por la falta de referentes

femeninos en áreas STEM, reduce la confianza de las niñas en sus habilidades para desempeñarse en disciplinas como ingeniería, informática o mecánica, incluso antes de llegar a la enseñanza media.



¿Entonces que podemos hacer?

Primero, intervenciones tempranas en enseñanza básica y media con el desarrollo de un currículum y experiencias que muestren a niñas y jóvenes que las áreas STEM, reforzando el alto nivel de oportunidades que representan para el desarrollo profesional y totalmente compatibles con la vida social y familiar.

Segundo, referentes y mentorías visibles de mujeres técnicas e ingenieras que ya abrieron camino. Tercero, políticas institucionales con metas y seguimiento, becas dirigidas, tutorías de primer año y acompañamiento en prácticas. Cuarto, alianzas con la industria para asegurar ambientes de aprendizaje y trabajo libres de sesgos, con estándares claros de inclusión en talleres, laboratorios y faenas.

Finalmente, comunicación estratégica, se debe cambiar la narrativa visual y verbal de las carreras, mostrando tareas y trayectorias con diversidad real. Se ven señales de cambio. En sectores históricamente masculinizados como la minería, el estudio “Panorama Educacional TP Minero” de CCM Eleva, identificó que se duplicó el ingreso de mujeres a carreras relacionadas a la minería, tanto en la Educación Media Técnico Profesional (EMTP) como en la Educación Superior.

En esta última, la participación de mujeres alcanzó un 17,8% en 2024, rompiendo una década de

estancamiento que bordeaba el 14% y 15%. La reconversión laboral también abre una ventana estratégica para incorporar a más mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados, ofrecen la oportunidad de capacitar a mujeres que provienen de otros sectores, como el comercio, los servicios o la educación, para que accedan a empleos de mayor proyección y mejores ingresos. Con programas de formación flexible, certificaciones modulares y alianzas con empresas, la reconversión puede ser una vía eficaz para reducir brechas de género, diversificar y responder a la escasez de talento calificado que afecta a múltiples industrias.

Romper estereotipos no es un gesto simbólico, sino una estrategia de desarrollo productivo. Chile necesita más personas calificadas en oficios y sectores STEM, excluir por sesgo al 50% del talento es un lujo que no podemos darnos. Con intervenciones tempranas, apoyos concretos y metas medibles, la excepción puede convertirse en norma.

La esperanza está en las nuevas generaciones y en la apertura que hoy muestran muchas familias para derribar roles rígidos desde la infancia. Cada vez es más común ver a padres y madres alentando a sus hijas a participar en actividades diversas, antes asociadas casi exclusivamente a los niños, como el fútbol, el ajedrez, la robótica o los videojuegos. Cuando la experiencia formativa se construye desde la diversidad y la equidad, las elecciones vocacionales dejan de ser una repetición de estereotipos y se transforman en una decisión libre y basada en las verdaderas motivaciones de cada estudiante.

Karin Quiroga Suazo, Directora Nacional de Escuelas en AIEP, Ingeniera Civil Informática con estudios de postgrado en la USM y MBA por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Cuenta con amplia experiencia en gestión académica, transformación digital, innovación e iniciativas de inclusión y género. Cofundadora y

directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, también se desempeña como consultora, participando en instancias vinculadas a formación, tecnología y ciberseguridad. Su trayectoria ha sido reconocida con el premio Top Women in Cybersecurity, Latin America 2020 de WOMCY y como finalista en la categoría Digital Leader de los Women that Build Edition – Globant Awards 2021.

Esta columna es parte de un espacio abierto en Periscopio que busca fomentar la reflexión y la conversación en torno a temas de interés público.

El contenido y las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de su autor o autora, y no representan necesariamente la mirada editorial de Periscopio.

Quien firma esta columna no integra nuestro equipo ni recibe compensación por su publicación. Si te gustaría compartir tu opinión o proponer una columna, puedes escribirnos a: [posorio@grupoperiscopio.com]