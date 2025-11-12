¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

Luego del bullado quiebre con su esposa y madre de tres de sus hijos, Cristina Morales, el futbolista Gary Medel habría vuelto a sonreír en el amor. Y es que, en las últimas semanas, se le ha vinculado con Francisca González, una emprendedora y creadora de contenido.

Fue la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez quien reveló el nuevo romance del jugador de Universidad Católica y, ahora, nuevamente lo puso en el centro de la polémica. A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora difundió mensajes íntimos que El Pitbull le habría enviado a una mujer desconocida.

Gutiérrez aseguró que los mensajes se enviaron durante el viaje de Medel a Brasil con su actual enamorada. “Gary Medel volviendo de Río de Janeiro con su polola Fran y una amiga de ella”, escribió detalló la periodista junto a una postal en la que aparece el deportista arriba de un avión.

Íntimos mensajes

Acto seguido, Gutiérrez compartió un pantallazo de WhatsApp que dejaría al descubierto las andanzas paralelas del bicampeón de América con la Roja. En la imagen se observan fragmentos del particular diálogo.

“Ya po, juntémnos. La Fran no cacha ni, ni me revisa el celu. A ver la conch... qué rica. La extraño, po”, le habría escrito Gary Medel a la misteriosa mujer. “Pero y tu polola, po. Qué onda”, le contesta ella. “Ya po, no estoy ni ahí. Mándame el video rico”, le insiste El Pitbull.

“No pierde el tiempo”, escribió en tono irónico la panelista de Primer Plano junto a la comprometedora imagen que publicó. Tal como se anticipaba, el cahuín no pasó piola: se tomó las redes sociales y desató una ola de comentarios y bromas de todo tipo.