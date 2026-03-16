Figura de la U tiene pie y medio fuera del club por este dineral: ¿Deberían pagarlo?

El dineral que tiene a una figura de la U con pie y medio fuera del club

Por: Kevin Vejar

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Luego del adiós del técnico Francisco Meneghini y un revitalizador triunfo en la Liga de Primera ante Coquimbo Unido, un nuevo remezón vuelve a quitarle la tranquilidad al hincha de la U, y es que en las últimas horas salió a la luz que un importante jugador del plantel tendría sus días contados en la institución.

Así es, el ciclo del 'Paqui' en el Centro Deportivo Azul llegó a su fin por decisión de la dirigencia debido a los pobres resultados en este arranque de temporada, pero aparentemente los altos mandos azules preparan otra importante modificación en la plantilla, pues se desprenderían de un querido nombre este 2026.

Hablamos de Felipe Salomoni, carrilero zurdo que si bien tuvo un rol secundario de la mano de Gustavo Álvarez el año pasado, la partida de Matías Sepúlveda a Lanús parecía ser la oportunidad perfecta para hacerse con un puesto en la oncena titular, pero todo cambió con el retorno de Marcelo Morales, quien ya le ganó el puesto.

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En dicho contexto, Azul Azul habría tomado una determinación: no se hará efectiva la compra por el pase del trasandino, quien se encuentra a préstamo en la U desde Guaraní y en caso de que los 'laicos' quisieran quedarse definitivamente con su carta, deberían desembolsar 700 mil dólares, cifra que incluso subirá a 850 mil dólares a final de temporada.

La U quiere liberar un cupo de extranjero

Pero eso no es todo, y es que además de priorizar su billetera y no pagar el alto precio por un jugador que perdió protagonismo, hay otro objetivo detrás de la jugada de Universidad de Chile, pues el adiós de Felipe Salomoni liberaría un cupo de extranjero, dándole vía libre a los azules de hacerse con un nuevo refuerzo foráneo a mitad de campaña.

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