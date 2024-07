¡Pierde terreno!: Figura de Colo Colo queda fuera del once titular ante Unión Española

Colo Colo vuelve a la acción en el Campeonato Nacional 2024 y este domingo se medirá ante Unión Española por la fecha 16, y un jugador que en su momento parecía inamovible en el esquema del técnico Jorge Almirón quedó fuera de la oncena titular del Cacique para este exigente duelo en el Estadio Monumental.

Efectivamente, los albos recibirán al cuadro hispano en un encuentro donde no podrán contar con Esteban Pavez debido a su expulsión ante Deportes Copiapó en el cierre de la primera rueda, pero aparentemente el capitán colocolino no es el único que no estará presente en el mediocampo del 'popular'.

Según indicó el periodista Daniel Arrieta en el programa Todos Somos Técnicos, otro que no saldrá a la cancha, al menos desde el arranque del partido, es Leonardo Gil, criticado volante que, por lo visto en los últimos entrenamientos de cara al duelo de mañana, habría perdido la pulseada ante el joven Vicente Pizarro.

"En el mediocampo de hoy estuvo Gonzalo Castellani, Arturo Vidal y Vicente Pizarro, sobre Leonardo Gil", afirmó el reconocido comunicador de TNT Sports, quien también abordó la situación de Óscar Opazo, lateral diestro que superó sus recientes molestias físicas y podrá ser estelar frente a los de Independencia.

Así las cosas. De no haber sorpresas, la formación de Colo Colo para medirse ante Unión Española este domingo sería: Brayan Cortés en el arco; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Gonzalo Castellani y Vicente Pizarro en el mediocampo; Cristián Zavala, Guillermo Paiva y Carlos Palacios en el ataque.

