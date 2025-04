Familiares de pescadores desaparecidos expresaron desgarradora resignación: “No hay nada que buscar”

Más de dos semanas después del trágico naufragio, las familias de los siete pescadores desaparecidos en Coronel han comenzado a aceptar una despedida simbólica, sin cuerpos que sepultar. Ahora, su lucha se centra en exigir justicia.

La Armada de Chile anunció que este miércoles 16 de abril concluirá la búsqueda de los siete trabajadores marítimos, quienes eran oriundos de Constitución y se perdieron en las costas del Biobío la madrugada del 30 de marzo.

Catalina Medel González, hija del patrón de la lancha “Bruma” y hermana de otro tripulante, relató que en los últimos rastreos del buque solo se hallaron fragmentos de menor tamaño, lo que refuerza su peor temor: el impacto atribuido al barco “Cobra” habría sido tan violento que destruyó todo a su paso, comparándolo con la explosión de una bomba.

La joven estuvo en conversación con Contigo en Directo (CHV), donde detalló que “en los resultados del escáner del Cabo de Hornos se ve claramente que no hay ningún rastro de la lancha. O sea, lo que se nos mostró son miguillas de lo que quedó. Fue como que pusieran una bomba y lamentablemente no hay cuerpos”.

“Entonces, no hay nada que buscar. Y me imagino que por eso se está haciendo la detención de la búsqueda. Ya no tienen qué seguir buscando”, lamentó la hija y hermana.

Catalina señaló que, hasta los últimos días de búsqueda, mantenían la esperanza de encontrar la estructura principal de la lancha, donde creían que podrían estar los desaparecidos. Sin embargo, esa posibilidad se desvaneció por completo. “Nosotros estábamos esperando el puente, para ver si los chiquillos estaban ahí, pero lamentablemente no estaban. El puente estaba destrozado”, sentenció.

Familiares de pescadores exigen justicia

Por otro lado, la joven, quien también colaboraba con su padre y hermano desde tierra, expresó su esperanza de que las querellas y la investigación judicial contra el barco “Cobra” les brinden la justicia que buscan. “Tenemos fe en que se va a hacer la justicia que queremos. Ese va a ser nuestro foco ahora”, aseguró.

En ese contexto, ha solicitado que se lleven a cabo nuevas diligencias en la embarcación de la empresa Blumar, ya que teme que, debido a la magnitud del impacto, puedan encontrarse restos biológicos de los pescadores desaparecidos entre la maquinaria.

“Por la magnitud de la colisión, aunque suene cruel, es muy probable que quizás hayan restos de nuestros familiares en el barco. Necesitamos que el barco lo saquen del agua para realizar todas las pericias que correspondan”, concluyó.