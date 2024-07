Familia de María Elcira reacciona a imagen que vidente advierte en cercanías del restaurante: “Pediremos que se revise”

Ya se cumplieron dos meses desde la misteriosa desaparición de María Elcira Contreras, de 85 años, en Limache. Recientemente, Carla Hernández, nieta de la adulta mayor, estuvo en conversación con La Cuarta y compartió su teoría sobre la extraña desaparición de su abuela.

“Yo descarto por completo que esto haya sido un accidente, yo estoy segura que hubo intervención de terceros, que alguien la secuestró o quizás la pasó a llevar, la botó, le causó lesiones, se asustó, la escondió... haya pasado lo que haya pasado, acá hay un ocultamiento de mi abuela”, dijo.

Consultada sobre los recientes dichos del vidente Ismael Torres, quien descartó los túneles y apuntó a un lugar que “queda a sólo 100 metros”, la joven aclaró que “yo estoy abierta a recibir todas las opiniones de los videntes, porque uno nunca sabe, puede haber personas que pueden tener un don o cierta percepción”.

¿Qué dijo el vidente?

En una reciente edición de El Comisario, Torres juró que “Bomberos, cuando hace la búsqueda por terrenos aledaños, va a este lugar donde hay unos containers, que son al lado de Las Tórtolas, y pasan muy cerca de una desarmaduría. Lo que sigo viendo, coincide perfectamente con dicho lugar. Entonces, si están solicitando la búsqueda en los túneles, que quedan a 400 metros, por qué no solicitan la investigación minuciosa en la desarmaduría que queda a sólo 100 metros”.

Al tanto de estas declaraciones, Carla anunció que “de todas formas nosotros vamos a tomar lo que él dice, vamos a pedir que se revise esa desarmaduría, también los túneles... en realidad, todos los lugares cercanos al Fundo Las Tórtolas, porque nosotros lo único que queremos es llegar al paradero de mi abuela y saber qué le pasó realmente”.

“Es angustiante, desesperante y da mucha impotencia y mucha rabia la frialdad del sistema. Ya van dos meses, no hay nada concreto, no se sabe nada… No es fácil que te arrebaten a tu abuela y no saber dónde está, qué pasó con ella, no poder cerrar un círculo, es una situación desgarradora y terrible”, sentenció finalmente la nieta de María Elcira.