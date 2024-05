Letreros alertan a familia: confirman nueva teoría en desaparición de anciana en Limache

En el matinal de TVN Buenos Días a Todos, la nieta de María Contreras Mella, anciana que desapreció en un restaurante de Limache llamado Las Tórtolas mientras celebraba con su familia el Día de la Madre, confirmó una nueva teoría sobre el caso. En concreto Carla Hernández apuntó a unos carteles que hay en los estacionamientos del lugar.

Sobre lo mismo, José Luis Hernández, hijo de la mujer desaparecida mencionó que manejaban la posibilidad de que la adulta mayor haya sido víctima de un asalto. Cabe mencionar, que hasta el momento la PDI no ha encontrado ninguna prueba concreta en el caso y las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran por última vez a María en los estacionamientos del restaurante.

¿Qué nueva teoría baraja la familia de la anciana?

“Se va apuntado más a un accidente, dicen que todavía no hay ningún indicio que haga presumir que mi abuela fue víctima de un secuestro, un asalto, aunque obviamente no se descarta, porque no sabemos lo que pasó” mencionó Camila en el programa de la mañana siendo apoyada por el hijo de María (85).

“¿Por qué nosotros manejamos esa hipótesis del asalto? En los estacionamientos hay unos letreritos que dicen ‘no dejen los notebooks en el vehículo’. Y preguntando con los cuidadores de las parcelas, (en el lugar) roban muchos. Y se meten mucho por el canal” agregó el hijo de la anciana perdida desde hace más de 15 días, caso por el cual su familia ha intentado de todo por dar con su paradero.

“Si están esos letreros puestos, es porque ya han tenido otros eventos de perdidas de cosas” complementó José Luis. “Mi abuela igual andaba con un chaquetón de piel, andaba elegante, con un anillo, con sus joyas de perla, que eran de fantasía, pero igual les pudo haber llamado la atención a alguien” apuntó Carla. Finalmente el hombre cerró que “por eso me llama la atención ese caminar tan decidido”.

