Exponen el "desprecio" que habría recibido Cathy Barriga de parte de su suegra

El exmano derecha de Cathy Barriga en el municipio de Maipú, Luis Japaz destapó en el matinal Contigo en la Mañana un incomodo momento que habría vivido la chica Mekano con su suegra María Estela León, cuando esta última intentó evitar el saludo a la entonces alcaldesa. En concreto Japaz fue consultado por el rumor de un supuesto “desprecio” de la mamá de Joaquín Lavín Jr hacia su nuera, en un evento con autoridades.

Recordemos que Japaz fue formalizado por la misma causa que Barriga y ha entregado nuevos antecedentes que aportan a esclarecer el caso. “Ella pasó a estar cada vez más dentro de una ostra, a encerrarse. No quería escuchar ya que sentía que si escuchaba era parte. Es decir, si alguien le decía ‘falta plata’ lo que ella hacía era tratar de no escuchar y/o no saberlo”, afirmó Japaz ante la fiscal Constanza Encina.

¿Qué dijo Japaz sobre el desprecio de la suegra de Cathy Barriga?

Junto con confirmar que es efectivo, el exasesor relató que estaban en una actividad con el Presidente Sebastián Piñera y la primera dama Cecilia Morel y había una fila de personas para saludar a las primeras autoridades. Sobre la misma relató que en un momento llegó Cathy Barriga al evento y su suegro, Joaquín Lavín Infante, la saludó afectuosamente.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sin embargo, el cirujano dentista detalló que la suegra, Estela León, “justo en ese minuto se da vuelta. Al parecer había algo más importante en las plantas de atrás”, ironizó Japaz. Al notar la feroz desconocida, el asesor decidió levantar la voz y encaró a la mujer señalándole la acción que estaba realizando.

“Yo como asesor no estaba en esa fila, estaba en otro rincón, y eso me superó. Ahí creó que me hice un poco más famoso en ese círculo cuando dije: ‘¡Señora Estela! La está saludando su nuera, la mamá de sus nietos. ¡Dese vuelta!‘“, relató. "¿Qué hizo Joaquín Lavín Jr. en ese momento? Guardó silencio”, aseguró el ex “coordinador” de la alcaldía.

Te puede interesar: El nuevo macabro hallazgo que podría remecer el caso de María Elcira Contreras: "Se habla de que el cuerpo..."