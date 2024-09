Expareja de Sebastián Eyzaguirre expone pruebas claves que lo condenaron: "Ni de rodillas te perdono"

Loreto Vergara, expareja de Sebastián Cuchillo Eyzaguirre expuso a través de un reportaje en CHV Noticias las pruebas que presentó ante la justicia por los delitos de maltrato habitual en contra del periodista y ex CQC. Cabe recordar que el comunicador recibió una condena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo.



“Ya que te diste el lujo de bloquearme, decirte que quiero un mail por escrito mañana mismo, reconociendo la deuda que tienes conmigo con fecha de hoy y con fecha máxima de pago al 30 de junio (agradece que soy generoso). Si mañana no tengo ese email de reconocimiento y no te comportas a la altura en los plazos y el pendiente, me vas a conocer. Así que no me hagas ir más allá. No creo que te convenga. Y te lo digo muy en serio. Ojalá te quede claro” se leyó en un correo que le envió el periodista a su ex el 1 de mayo del 2020.

Los amenazantes mensajes de Eyzaguirre a su ex

Para el medio antes mencionado, Vergara declaró que ese fue uno de los tantos mensajes que comenzó a recibir cuando decidió abandonar el departamento que ambos compartían. Aunque ella declaró que fue expulsada por Eyzaguirre luego de una agresión. “Ya que me bloqueaste, contéstame el email que te mandé, que es bien formal y es bien claro frente al único tema pendiente que tenemos”, le reclamó el comunicador.

Además a través de un audio se le escuchó: “Contéstame el mail, si no querís verme caliente en serio y ver hasta dónde puedo llegar contigo. Es lo único que te digo, porque tenemos un temita pendiente”. Frente a esto la también periodista mencionó que “ahí seguía con los correos, uno tras otro, uno peor que otro”.

Posteriormente contó un hecho que tras idas y venidas de su relación marcó todo. “Sucedió algo muy grave, que tiene que ver con alguien que es muy cercana a mí y que no he querido denunciar” contó ante lo que a él se le escuchó decir. “Esto es lo más fuerte que me ha pasado en mi vida. ¿Cómo se te ocurre acusarme de una hue... así?” expresó.

“Es lo más grave que me han dicho en toda mi vida, pero ni de rodillas hija de p... te voy a perdonar esta hu... que hiciste. Ni de rodillas. Te espero donde queraí, en un tribunal o donde querai, hija de p... Esta sí que no te la voy a aguantar”, añadió según el reportaje. Finalmente la afectada expuso que “fue terrible, después de eso empezó a mandar correos y me agarró en un supermercado. Y luego del supermercado, se fue a meter a mi edificio”.

