Estaba trabajando y descubrió algo aterrador: Sujeto encontró presuntas osamentas humanas en pleno Acceso Sur

Un macabro hallazgo ocurrió mientras un operario desarrollaba trabajos de limpieza en el sector del Acceso Sur, en San Bernardo. Durante la jornada, el trabajador advirtió la presencia de restos que aparentaban ser osamentas humanas a un costado del lugar.

Tras el descubrimiento, Carabineros tomó declaración al trabajador y realizó un rastreo en el sector, diligencia que permitió ubicar más restos en puntos cercanos del lugar, según detalló BiobioChile.

Desde la 62ª Comisaría de San Bernardo, el mayor Cristian Mena González explicó que los peritajes determinarán si los objetos corresponden efectivamente a osamentas humanas, labor que quedará en manos de los organismos especializados.

El uniformado añadió que ya se está coordinando con el Ministerio Público para definir qué unidad especializada encabezará las primeras investigaciones, ya sea la Brigada de Homicidios de la PDI o el Laboratorio de Criminalística.

Por ahora, con el fin de informar los resultados preliminares a la Fiscalía, las diligencias se concentran en revisar los antecedentes y efectuar peritajes en el Acceso Sur, informó el citado medio.

