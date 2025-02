Tenso encontrón por dichos de Neme: Gonzalo Ramírez sale en defensa de Roberto Saa

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme generó un tenso momento en vivo tras lanzar varios comentarios en contra de los vecinos del campamento más grande de Chile ubicado en la comuna de San Antonio, lugar en donde el periodista Roberto Saa se encontraba haciendo un despacho.

Cabe señalar que en medio de la transmisión en vivo un grupo de residentes comenzó gritar cosas y acusó a Neme de “burlarse” y el periodista trató de “cara de raja” a una de las entrevistadas. Fue entre ese palabreo que Gonzalo Ramírez se mostró preocupado por la integridad de Saa que estaba en medio de la toma.

¿Qué se dijeron Gonzalo Ramírez y Neme?

“Aquí quiero hacer una defensa a un periodista de larga trayectoria, que conozco desde hace muchísimos años, que es una persona muy ponderada, muy respetuosa y que ha llegado al lugar con la intención de visibilizar esto y escuchar a las partes”, comenzó diciendo Ramírez quien se mostró molesto por el trato de los vecinos del sector.

“Lo único que pido es que no carguen con el mensajero, Roberto está ahí y no está con una mala intención”, añadió. Sin embargo, Neme insistió en su molestia. "¿Pero estás viendo las imágenes de la piscina y la cama elástica? Discúlpame, pero por favor, de qué estamos hablando" interrumpió el conductor del matinal.

Ante lo que Ramírez mencionó. "Es que no estoy hablando de eso, todos tenemos una opinión, estoy yendo al tema de fondo y las dificultades de la comunicación en este tipo de situaciones" lanzó a lo que Neme rápidamente lo interrumpió. "Está bien, pero me parece la soberbia, reclamar un derecho que no existe es peligroso para el desarrollo del país" aclaró.

Gonzalo Ramírez: Yo estoy de acuerdo en que es la base real. Yo sé que eres una persona apasionada, el problema es que es complejo y estamos en un momento en que la reacciones son muy sulfúricas e impredecibles.

Neme: Está bien, ojalá que Roberto haya salido seguro de ahí con el equipo, pero más que conectarme o empatizar con los periodistas, empatizo con la gente absolutamente silente en este debate y que es la persona que está en una situación igual o peor a esa señorita y está viviendo de allegado.

