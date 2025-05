El tenso cruce entre Jeannette Jara y Carolina Tohá: "No soy anticomunista"

Durante los últimos días y de cara a las próximas primarias oficialistas las candidatas de la izquierda Carolina Tohá y Jeannette Jara protagonizaron un tenso encontrón. En concreto la rencilla se dio porque el exsenador y figura icónica del PPD, Guido Girardi, tildo al PC de ser un proyecto “del pasado” y decir que el comunismo "no tiene futuro".

Cabe menciona que en la última encuesta Cadem Tohá subió a 11% (+5pts) en intención de voto espontáneo y quedó en tercer lugar tras Matthei (22%) y Kast (13%). Más atrás en cuarta posición quedó Johannes Kaiser con 10% (-1pto). A él le siguen Gonzalo Winter (6%, +2pts), Jeannette Jara (6%, +2pts), Franco Parisi (4%, +2pts) y Michelle Bachelet (2%). 3% menciona a “otros” y 23% no sabe o no responde.

¿Qué se dijeron Tohá y Jara?

“Tengo la convicción de que el Partido Comunista no representa un proyecto de futuro en ninguna parte del mundo. Representa un proyecto del pasado, pero que mantiene ciertas legitimidades, valores, que lo hacen todavía valioso para algunas personas”, dijo el excongresista a The Clinic. Jeannette Jara no dejó pasar la afronta y cuestionó que personeros del “antiguo PPD” estén “reflotando el anticomunismo”.

“¿Por qué se levanta el tema del anticomunismo?”, se preguntó la exministra del Trabajo en Radio U. de Chile. Ella misma se respondió: “yo creo que por conveniencia electoral. Porque he visto harto personaje -hace años que no lo escuchaba-, analistas del antiguo PPD hablando mal del comunismo, incluso del Frente Amplio“.

“Nos conocen y saben que no es así. Entonces no entiendo muy bien. No son opiniones muy independientes, vienen muy de cerca. Y hablan de que, por ejemplo, mi partido o el Frente Amplio no son futuro. Guido Girardi me refiero en particular. Y yo me pregunto: ¿De qué estamos hablando”, criticó Jara. La candidata presidencial del PPD fue consultada por estas declaraciones y no quiso escalar la polémica. Descartó ser “anticomunista”.

“Yo por lo menos no soy anticomunista en ningún sentido”, sentenció la exministra del Interior, al ser requerida por la prensa tras el evento de tecnología financiera Fintech Forum y que recogió La Tercera. Tohá dijo que, si bien mantiene “diferencias” con el PC, ella las “debate”.

“Creo que las diferencias no hay que transformarlas y sobredimensionarlas. Creo que es muy válido y legítimo tener diferencias. Y no cada vez que hay una diferencia hay que ponerles una etiqueta. Es parte del debate que haya diferencias”, manifestó.

