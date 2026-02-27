¿Lo conseguirá?: El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open

El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open

Por: Kevin Vejar

La noche de este jueves, Alejandro Tabilo (42°) se hizo gigante en casa, dio vuelta un partidazo y se instaló en cuartos de final del Chile Open 2026, instancia donde se medirá contra el argentino Sebastián Báez (52°) con la ilusión de seguir en la lucha por el título y, de paso, alcanzar un valioso puesto en el ranking ATP.

Efectivamente, en un intenso mano a mano que se extendió por dos horas y 8 minutos en el recinto de San Carlos de Apoquindo, el 'Jano' supo reponerse tras caer en el primer set y terminó derrotando al trasandino Thiago Tirante (76°) por 4-6, 6-3 y 6-3 para dar un importante paso en el ATP 250 de Santiago.

De esta manera, será el único representante de Chile en la flamante ronda de los ocho mejores del certamen sobre arcilla, y como se mencionó anteriormente, su próximo contrincante será Báez, que viene de eliminar a nada más y nada menos que Cristian Garin (93°), desatando una oportunidad de revancha para el tenis local.

Tabilo ya palpita un nuevo salto en el ranking ATP

Si bien la categórica victoria contra Tirante no le permitió al nacido en Canadá sumar puntos en el ranking ATP, el panorama cambia radicalmente para su duelo ante Sebastián Báez, pues de conseguir vencerlo, se adjudicaría el puesto 38° de la clasificación planetaria acumulando un total de 1.188 puntos.

Pero eso no es todo, pues en la presente edición del Chile Open, Alejandro Tabilo incluso aspira a llegar hasta el casillero 34° del mundo, aunque para eso debería consagrarse como campeón del torneo, por lo que primero su foco está en el partido de cuartos de este viernes en el Court Jaime Fillol, el cual no arrancará antes de las 20:00 horas.

