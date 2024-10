El polémico comentario de Pollo Valdivia sobre vínculos de Matthei y Carter con Guerra: "Nadie lo dice..."

A través del programa Toc Show el comunicador Juan Carlos Pollo Valdivia se refirió a los nuevos chats filtrados entorno al Caso Audios y las conversaciones sexistas que mantuvieron el exfiscal Manuel Guerra y Luis Hermosilla sobre Evelyn Matthei. Recordemos que además, ambos investigados tuvieron una conversación homofóbica sobre el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

“Las expresiones conocidas son denigrantes y no aportan en nada a la investigación del caso, que es lo que nos debería ocupar. En materia de delitos he sido muy clara desde un principio y lo mantengo, desde el Caso Fundaciones al Caso Audios Esto debe investigarse y sancionarse si corresponde, ¡caiga quien caiga!” señaló en X la alcaldesa de Providencia.

¿Qué dijo el Pollo Valdivia sobre la polémica?

“Ya, pero perdón, tiene que explicar... porque a Guerra lo contrató ella en su gestión como alcaldesa. Ella llevó a Guerra, como también Carter llevó a Guerra a trabajar al municipio de La Florida” partió diciendo Valdivia en un nuevo capítulo de su programa, en el cual tiene como panelista a la periodista Claudia Salas.

Sobre la misma aseguró que “Guerra le hizo favores a todo el mundo y después pasaba a bandeja pidiendo favores para que lo colocaran en un puesto mejor. Llegó a la USS, media jornada, con un buen sueldo”. “A Carter lo hizo bolsa, pero no sabía, y lo terminó contratando también. Evelyn Matthei no se puede desdecir que no tiene vínculos con Guerra, si lo contrataron en su municipio siendo ella la alcaldesa” agregó.

Fianalmente añadió que “lo que quiero apuntar aquí con esto es que todos quieren alejarse lo que más puedan, pero es imposible, porque ellos la contrataron”. “Guerra debería estar detenido. Entre él y Hermosilla no hay mayor diferencia. Son gente que manipuló y movió hilos para beneficiar al poder, y esto escala hasta el propio Piñera, porque estos gallos no se mandaban solos” cerró.

